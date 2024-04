FC Nantes : Antoine Kombouaré maintient la pression sur la LFP

Après son gros coup de gueule contre l’arbitrage, lors de Nantes-OL, dimanche, Antoine Kombouaré s’oppose à la LFP pour les matchs reportés et reprogrammés en semaine.

Paris, Lille et Marseille joueront la 29e journée, en semaine

Frustré par une décision arbitrale, dimanche, lors du match perdu par le FC Nantes à la Beaujoire contre Lyon (1-3), Antoine Kombouaré avait poussé une gueulante. Il estimait qu’Alexandre Lacazette méritait l’expulsion, à la suite de son coup de coude sur Nathan Zézé. Ce vendredi, l’entraineur des Canaris a remis le couvert. Il n’est pas d’accord avec la Ligue de Football Professionnel (LFP), sur le décalage des matchs des clubs engagés en compétitions européennes.

En effet, Paris, Lille et Marseille ne joueront pas ce week-end. Leurs matchs de la 29e journée de Ligue 1, respectivement contre Lorient, Monaco et Nice, ont été repoussés au mercredi 24 avril. Et pour cause, ces trois clubs ont joué en coupe d’Europe, mercredi (PSG) et jeudi (OM et LOSC), puis ils rejoueront mardi et jeudi prochain.

Kombouaré défend les équipes dans une situation complexe

Mais le réaménagement du calendrier de ces équipes n’est pas du tout du goût d’Antoine Kombouaré. Il estime que cela pénalise les clubs dans une situation complexe, dont Nantes évidemment. Selon le technicien kanak, la Ligue doit éviter de pénaliser ou de compromettre les équipes qui luttent pour le maintien, en souhaitant protéger les clubs participant aux Coupes d’Europe.

« Il ne faut pas affaiblir ou mettre en difficulté les clubs qui jouent le maintien. Chaque partie défend ses propres intérêts. […]. Il faut jouer le week-end », a-t-il insisté en conférence de presse, en invitant ensuite la Ligue à « être prudente », dans la recherche de la formule adaptée. Notons que cette décision de la Ligue avait suscité la frustration du Havre AC, qui lutte aussi pour son maintien dans l’élite.