Mercato : Sortie fracassante de Paulo Fonseca sur un prétendu accord avec l’OM

Intérêt de l’OM et annoncé avec insistance à Marseille cet été, Paulo Fonseca a fini par sortir du silence. Il clarifie son avenir au LOSC.

LOSC : Paulo Fonseca dément un accord avec l’OM

Convoité par Pablo Longoria depuis l’été dernier, Paulo Fonseca est toujours en tête sur la liste des entraineurs visés pour prendre la place de Jean-Louis Gasset à l’OM, en juin. Le coach du LOSC est même la priorité du club phocéen. Il est en fin de contrat à Lille et Marseille ne déboursera pas d’indemnité pour le recruter. Ces derniers jours, la rumeur sur un prétendu accord entre l’OM et le technicien portugais circule dans les médias et sur les réseaux sociaux.

Paulo Fonseca est également sur les tablettes de l’AC Milan pour prendre la place de Stefano Pioli. Face aux spéculations sur son avenir, l’entraineur de Lille a réagi pour rétablir la vérité. Il dément tout accord avec l’OM. « Ce qui est sorti hier (vendredi), ce n’est pas vrai », a-t-il nié, en conférence de presse. « Je ne sais pas qui a parlé, mais ce n’est pas vrai. Je n’ai pas d’accord avec un autre club », a-t-il poursuivi.

Le coach du LOSC reste ouvert à toutes les propositions

Paulo Fonseca a ensuite lâché un délai pour se pencher sur la question de son futur. Il indique qu’il prendra sa décision après les deux derniers matchs du LOSC, sur lesquels il reste focalisé. « Aujourd’hui, je ne veux pas parler de tout ça. Je veux penser à Nantes et à Nice ». Pour finir, le technicien visé par l’OM se dit ouvert à toutes les options, notamment une éventuelle prolongation au LOSC. « En ce moment, tout est possible, tout », a-t-il lâché.

Rappelons que le LOSC, actuel 4e de Ligue 1, a l’opportunité de prendre la place de Brest (3e), en cas de victoire sur le FC Nantes à la Beaujoire, ce samedi (21h). Ce qui serait synonyme d’une qualification directe pour la phase de poule de la Ligue des champions 2024-2025.