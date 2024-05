FC Lorient : Le vestiaire prend une forte décision pour le maintien, Clermont foot va tomber au Moustoir

L’entraîneur du FC Lorient, Régis Le Bris mobilise ses joueurs pour réussir le maintien dans l’élite à l’issue du dernier match de la saison en Ligue 1 face au Clermont foot dimanche prochain.

Le FC Lorient défie le Clermont foot à domicile

Le FC Lorient est encore en vie en Ligue 1. Le tacticien du club, Régis Le Bris garde espoir quant au maintien de son équipe en Ligue 1 malgré la défaite face à l’Olympique de Marseille le dimanche 12 mai 2024 en clôture de la 33e journée de Ligue 1. Les Merlus sont dans la zone rouge à une journée de la fin du championnat. La chance est très mince pour le maintien du club.

Régis Le Bris reste convaincu de la possibilité de sauver son équipe. Actuellement 17e au classement, le club breton compte trois points de retard sur Metz (16e) et une différence de buts défavorable (-28 contre -21).

Pour décrocher la place de barragiste, les Merlus devront impérativement remporter leur prochain match contre Clermont, tout en espérant une défaite de Metz contre le Paris Saint-Germain.

« Oui, j’y crois encore. Certes, l’espoir est mince. Il faudra deux résultats favorables pour rester en vie. Mais notre fierté et notre orgueil doivent nous porter. Même si l’espoir est mince, on va jouer à 100 %. On sera là », a déclaré Régis Le Bris en conférence de presse après la défaite face à l’Olympique de Marseille.

🚨 LE FC LORIENT EST À 99,99% RELÉGUÉ EN LIGUE 2… ⬇️🧡 pic.twitter.com/ezhFkooLNj — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) May 12, 2024

Régis Le Bris félicite ses joueurs

Le coach français a salué la performance de ses joueurs face aux Marseillais. Ils ont voulu remporter la victoire, mais le succès n’était pas au rendez-vous.

« Je ne peux pas vous dire que les joueurs sont dans le meilleur état possible. Ils s’étaient beaucoup investis pour ce match, donc il y a de la déception et de la peine, c’est logique », a expliqué le technicien lorientais.

Les Merlus mettent le cap sur leur prochain match pour se maintenir. Le Clermont foot n’a plus rien à jouer cette saison. Le club est relégué en Ligue 2 avant ce dernier match de la saison.