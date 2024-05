Alerte Mercato : L’OGC Nice dégote un crack turc

Les dirigeants de l’OGC Nice foncent sur une pépite turque en vue du prochain mercato estival. Le joueur pourrait débarquer à Nice cet été.

Oguz Aydin sur la short-list de l’OGC Nice

L’OGC Nice se prépare activement en coulisses pour réaliser de jolis coups lors du prochain mercato estival qui s’ouvrira officiellement dans quelques semaines. Certains cadres de l’équipe vont plier leurs bagages et relever de nouveaux défis ailleurs. De jeunes joueurs à fort potentiel arriveront cet été pour renforcer l’effectif du club.

Assurés de disputer une compétition européenne la saison prochaine, les Aiglons doivent attirer de nouveaux joueurs pour livrer des prestations convaincantes. Selon les informations de L’Equipe, les dirigeants niçois auraient ciblé le polyvalent attaquant turc évoluant à Alanyaspor, Oguz Aydin pour le mercato estival.

Aydin affole les compteurs de but en Turquie. Il trouve régulièrement le chemin des filets. Il a inscrit 12 réalisations et a délivré 7 offrandes en 34 matchs de Süper Lig cette saison. Le serial buteur est très courtisé en Europe notamment par Trabzonspor et Besiktas. La direction niçoise ne lui a pas encore formulé une offre. Elle pourrait accélérer le dossier lors du prochain marché des transferts.

Un crack suédois dans le viseur de l’OGC Nice

Les recruteurs de l’OGC Nice visent également une pépite suédoise. Daniel Svensson brille au Danemark au sein de son club Nordsjaelland. Le milieu de terrain suédois est aussi l’une des cibles prioritaire du Gym cet été. Le club azuréen pourrait bientôt passer à l’attaque et réussir ces deux coups pendant le mercato d’été.