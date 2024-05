Vente ASSE : Le communiqué officiel de Saint-Etienne tombe

L’ASSE a confirmé des négociations exclusives avec le groupe Canadien Kilmer Sports Ventures, en vue de la vente du club ligérien, comme annoncé ce lundi.

À la suite des informations publiées par L’Équipe et plusieurs sources ce lundi, la direction de l’ASSE a publié un communiqué officiel, dans lequel les actionnaires apprennent qu’ils entrent en négociations exclusives avec le groupe Canadien Kilmer Sports Ventures, en vue de la cession de l’AS Saint-Etienne. Le futur acquéreur des Verts est Larry Tanenbaumun (79 ans), un milliardaire Canadien, qui est à la tête du groupe familial.

Ces négociations exclusives sont l’aboutissement de plusieurs semaines de discussions entre les parties. La partie canadienne étant représentée par Tanenbaumun et Ivan Gazidis, le nouveau Directeur général de Kilmer Sports Ventures.

Après plus de vingt ans à la tête de l’ASSE, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer ont décidé de céder l’ASSE à « un acteur de confiance, expérimenté et solide financièrement ». Selon les informations du club ligérien, « la vente doit être entérinée dans les prochaines semaines, une fois complétées les obligations d’information et de consultation des parties prenantes et autorités compétentes ».

Les réactions de Caïazzo, Romeyer et Gazidis

Bernard Caïazzo, président du Conseil de surveillance de l’ASSE, a déclaré : « Il fallait un nouvel actionnaire qui coche toutes les cases et ne soit pas un fonds d’investissement, mais une entreprise qui connaît le sport avec des valeurs humaines fortes. C’est le cas de ce grand groupe canadien puissant et talentueux. Larry sera capable de donner à l’ASSE l’ambition dont rêvent tous ceux qui aiment les Verts. Nous avons grand espoir de conclure très prochainement »

Quant à Roland Romeyer, président du Directoire de l’ASSE, il justifie la vente du club : « face à l’évolution implacable du football, nous avons souhaité transmettre ce club mythique à un nouvel actionnaire ayant les capacités financières et sportives de développer un projet responsable et ambitieux ».

Ivan Gazidis, a aussi réagi aux négociations exclusives : « En tant qu’amoureux du football, le nom de Saint-Étienne représente quelque chose d’extrêmement puissant. Je suis extrêmement enthousiaste et fier d’avoir l’opportunité de m’engager auprès d’un club légendaire […]. Nous souhaitons travailler main dans la main, sur le long terme, avec tous ceux qui souhaitent la réussite des Verts ! »