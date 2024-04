Urgence signalée à l’ASSE : Roland Romeyer et Bernard Caïazzo sous pression

Alors que l’ASSE se bat pour un retour en Ligue 1, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo font face à une urgence qui pourrait compliquer un retour dans l’élite. De quoi mettre les dirigeants sous pression.

Roland Romeyer et Bernard Caïazzo dos au mur, les finances de l’ASSE dans le rouge

La situation financière de l’AS Saint-Étienne (ASSE) est préoccupante. En deux ans, le budget du club est passé de 110 millions d’euros à 70 millions d’euros. Pour ne rien arranger à la situation, le club stéphanois n’a enregistré aucune rentrée d’argent liée aux transferts de joueurs l’été dernier. La masse salariale du club est en inadéquation avec ses revenus, générant des déficits.

Une situation qui place le club dirigé par Roland Romeyer et Bernard Caïazzo dans l’œil de la DNCG, la crise des droits TV et le retrait de la chaîne Mediapro ayant réduit de moitié les revenus espérés. D’ici juin 2024, l’ASSE doit trouver 13,5 millions d’euros pour éviter tout conflit avec le gendarme du football français.

Ces éléments mettent en évidence les défis financiers auxquels l’ASSE doit faire face pour assurer sa stabilité et son avenir. Un autre défi de taille à relever pour le duo Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, dans un contexte où la vente du club est aussi d’actualité.

Mathis Amougou sacrifié pour sauver l’ASSE ?

Alors que la vente du club a du plomb dans l’ail, la direction des Verts doit réagir et trouver une solution pour équilibrer ses comptes. En cas de non satisfaction à cette exigence, l’AS Saint-Etienne risque d’être privée de recrutement cet été en cas d’une montée en Ligue 1. La solution qui semble la plus immédiate est une vente au sein du club. En ce sens, Mathis Amougou pourrait prendre la porte et quitter le Forez cet été.

À seulement 18 ans, Amougou est considéré comme un joueur prometteur avec une valeur marchande actuelle de 300 000 euros. Formé à l’ASSE, il a signé son premier contrat professionnel en avril 2023 mais pas encore fait ses débuts en match officiel pour l’équipe première. N’empêche, selon L’Equipe, Bernard Caïazzo et son acolyte pourraient se servir du joueur de 18 ans comme une bouée de sauvetage.

Ils auraient bien l’intention de récupérer 15 millions d’euros dans la vente du jeune milieu de terrain. Un montant suffisant pour se mettre en règle vis-à-vis des exigences de la DNCG.