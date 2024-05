OL : Pierre Sage inquiet avant la finale de la coupe de France

Pierre Sage redoute un éventuel relâchement de son équipe, avant la finale de la coupe de France, entre l’OL et le PSG.

Pierre Sage pointe la qualité du jeu de l’OL contre Clermont

L’OL a signé une 7e victoire en 9 matchs consécutifs de Ligue 1. Les Lyonnais sont rentrés de Clermont avec les trois points en poche, grâce à l’unique but d’Orel Mangala (53e). Ils sont donc toujours 7es, en attendant le match en retard de l’OM contre Reims, mercredi (21h). Mais Pierre Sage n’a pas du tout aimé la prestation de son équipe, contre Clermont Foot. Il a déclaré qu’il « n’est pas très content de la qualité du jeu produit […] », face à un adversaire qui les a « bien malmenés », lors du match disputé au stade Gabriel Montpied.

L’entraineur de Lyon avait remanié profondément son équipe, afin d’éviter des suspensions pour la finale de la coupe de France. Six joueurs, dont le capitaine et meilleur buteur Alexandre Lacazette ou encore la recrue hivernale, Saïd Benrahma, sont en sursis. Malgré tout, Pierre Sage a réussi à bien gérer les cartons. Il a pourtant pris le risque de faire jouer Ainsley Maitland-Niles, Lacazette et Ernest Nuamah, en deuxième période.

L’OL tient à la coupe de France

L’OL affrontera le RC Strasbourg, le dimanche 19 mai, au Groupama Stadium, lors de la 34e et dernière journée du championnat. Un match capital pour les Gones, en vue de la 7e place finale. Mais derrière, Lyon pense surtout à la finale de la coupe de France. C’est justement en prévision de cette finale que Pierre Sage a modifié son équipe type à Clermont. Il tient aussi bien à la 7e place de Ligue 1 qu’au trophée national, que l’OL n’a plus gagné depuis 2012. En plus, une victoire contre Paris, le 25 mai, serait synonyme de qualification directe pour la phase de poule de la Ligue Europa.