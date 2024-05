OL : Alexandre Lacazette sur la corde raide avant la finale de Coupe de France

L’attaquant vedette de l’Olympique Lyonnais, Alexandre Lacazette, se trouve dans une situation délicate. Alors que la finale de la Coupe de France approche, il risque de ne pas être du rendez-vous.

Finale Coupe de France : Alexandre Lacazette et Lyon ont une revanche à prendre

Après une défaite cuisante de 4-1 en championnat face au PSG, l’Olympique Lyonnais se prépare pour une revanche tant attendue lors de la finale de la Coupe de France. Cet affrontement est plus qu’une simple rencontre; c’est une question d’honneur et de fierté pour Alexandre Lacazette et ses partenaires.

La finale de la Coupe de France offre à l’OL l’occasion parfaite de rectifier le tir et de montrer sa véritable force. Pour l’équipe entraînée par Pierre Sage, ce n’est pas seulement une chance de remporter un trophée prestigieux, mais aussi de prouver que la défaite précédente n’était qu’un accident de parcours.

Une victoire contre le PSG serait une déclaration forte, affirmant que l’OL reste un concurrent sérieux sur la scène nationale. La finale de la Coupe de France s’annonce comme un moment clé de la saison pour l’Olympique Lyonnais. Une victoire leur permettrait non seulement de prendre leur revanche, mais aussi de finir la saison sur une note positive, avec un trophée à soulever devant leurs supporters.

La menace qui guette Alexandre Lacazette

Lacazette a été un élément clé de l’équipe lyonnaise cette saison, marquant 16 buts en championnat. Sa présence sur le terrain est cruciale pour l’OL, surtout lors d’événements aussi importants que la finale de la Coupe de France.

Cependant, le capitaine des Gones est sous la menace d’une suspension en cas d’un carton jaune contre Clermont lors de la 33e journée de Ligue 1, dans une série de 10 matchs. Face à cette situation, l’entraîneur de l’OL, Pierre Sage, doit prendre des décisions stratégiques pour gérer le risque de suspension d’Alexandre Lacazette.

Il pourrait choisir de le faire jouer en prenant des précautions ou de le laisser sur le banc pour éviter tout risque de carton. Une suspension de Lacazette serait un coup dur pour l’OL, qui compte sur son expérience et son talent pour affronter le PSG.