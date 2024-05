Le technicien du Stade de Reims, Samba Diawara, lance un sérieux avertissement à l’OM avant le choc ce mercredi soir en championnat de France. Le coach rémois veut battre l’Olympique de Marseille de Jean-Louis Gasset sans aucune autre forme de procédure et ne cache pas cet objectif.

L’OM à un pas de l’Europe

L’OM affronte le Stade de Reims ce mercredi 15 mai 2024 pour le match en retard de la 32e journée de la Ligue 1. Pour les joueurs de l’Olympique de Marseille, l’enjeu est de taille, car ils ne renoncent pas à une qualification à l’Europe, leur principal objectif cette saison.

La bonne nouvelle est que malgré les derniers revers qui ont mis à mal le parcours du club phocéen, l’OM a toujours la possibilité de disputer une compétition européenne la saison prochaine. Pour cela, ses joueurs doivent prendre trois points de la victoire à chacun de leurs deux derniers matchs de la saison, afin de terminer à la 6e place au classement.

De l’autre côté, le Stade de Reims n’a plus rien à jouer cette saison. Le club champenois a déjà assuré son maintien en Ligue 1 et aborde donc ce match sans pression. Pour son entraîneur, c’est l’occasion pour ses joueurs de montrer leur talent.

🚨OFFICIEL !



Le groupe retenu par Samba Diawara pour affronter l'OM lors de la 32e journée de Ligue 1 Uber Eats ! 🤍❤️#SDROM pic.twitter.com/AQSkX8fX5E — Bewww Foot (@Bewww_Foot) May 15, 2024

Le Stade de Reims veut punir l’OM

Le technicien intérimaire du Stade de Reims, Samba Diawara prépare un lourd arsenal contre les hommes de Jean-Louis Gasset. En conférence de presse avant cette rencontre, il a indiqué que ses joueurs sont motivés pour créer des difficultés au club phocéen.

« L’état d’esprit devra être combatif comme il l’a été à Brest et on devra ajouter de la qualité dans notre jeu. Contre Brest ,on a fait un match correct, mais on se doit de faire mieux si on veut prétendre à une victoire contre une équipe comme celle de l’OM », a lâché le coach malien. Le Stade de Reims a encore des objectifs à atteindre cette saison. Il veut terminer cette campagne sur une bonne note.

« Recevoir l’OM ça reste un match à part parce que l’OM est un club à part. Je pense que quand on joue face à l’OM dans un stade qui va être bien garni, la motivation vient d’elle-même. Essayer de faire tomber un club qui a eu un tel parcours européen, je pense que ça peut aussi être un challenge. Mais que ça soit l’OM ou un autre adversaire, on est déterminé à faire une prestation aboutie avec un résultat positif au bout », a ajouté le coach rémois.

Le Stade de Reims reconnaît les qualités de son adversaire mené par l’homme d’expérience Jean-Louis gasset. Le vestiaire rémois se mobilise donc pour disputer ce match avec intensité. « L’OM est une équipe hyper intense, avec des individualités fortes qui savent faire basculer un match. On va devoir déjà répondre à cette intensité et surtout imposer notre jeu. On va devoir donner du rythme, on joue à domicile », a ajouté le patron du banc du Stade de Reims.