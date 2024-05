Mercato PSG : Un géant d’Allemagne fonce sur Randal Kolo Muani

Au PSG, ça risque de bouger pendant ce mercato estival. De nombreux départs dont notamment celui de Kylian Mbappé au Real Madrid. Un joueur quelque peu décevant cette saison attire pourtant un Grand d’Europe.

Randal Kolo Muani dans le viseur du Borussia Dortmund

Cette saison au PSG, il y a eu quelques satisfactions comme Vitinha ou Warren Zaïre-Emery mais aussi quelques déceptions, à commencer par celle de Randal Kolo Muani. Individuellement, le natif de Bondy a été auteur de 9 buts et 5 passes décisives en 40 matchs cette saison. Un bilan peu reluisant.

D’autant plus que l’international français a été acheté plus de 90 Millions d’euros à l’Eintracht Francfort dans les dernières heures du mercato estival 2023. Randal Kolo Muani devait être une pièce importante du projet de francisation de l’effectif parisien, avec Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a déçu.

Objectif : se relancer en Allemagne

Selon le quotidien l’Equipe, Randal Kolo Muani est l’une des priorités du Borussia Dortmund, qui serait prêt à laisser une grosse somme pour attirer le français. Le club allemand, qualifié pour la finale de la Ligue des Champions, dispose d’une plus grosse enveloppe sur le marché des transferts que les années précédentes.

Leur idée est claire : laisser filer Sébastien Haller et Youssoufa Moukoko pour engager un attaquant plus performant. Et visiblement, leur choix est Kolo Muani. Mais le PSG ne l’entend pas de cette oreille car il a été acheté 90 M€ et l’offre de Dortmund serait un prêt avec option d’achat à hauteur de 50 M€.

L’aspect symbolique de la signature de Kolo Muani l’été dernier gêne aussi le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi, qui verrait ça comme un immense échec sportif. La probabilité de voir l’international français quitter le PSG reste faible à l’instant T.