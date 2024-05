OM : La nouvelle sortie polémique de Jean-Louis Gasset

Le technicien de l’Olympique de Marseille, Jean-Louis Gasset a fait un terrible constat après la nouvelle défaite de son équipe face au Stade de Reims. Le club dépend d’un joueur.

Jean-Louis Gasset dézingue ses joueurs

L’entraîneur de l’Olympique de Marseille, Jean-Louis Gasset ne cache pas sa frustration après la performance décevante de son équipe face au Stade de Reims mercredi soir à l’occasion du match en retard de la 32e journée du championnat de France. Les occasions ont été présentes, mais la concrétisation a fait défaut.

« Un sentiment de honte. De honte… Une fois de plus, l’équipe n’a pas été à la hauteur à l’extérieur. A la hauteur de l’Olympique de Marseille. Ça aura duré longtemps. Avant moi, avec moi, c’est pareil. C’est incompréhensible. On a les balles pour mener 1-0. On a les balles pour égaliser à 1-1, des choses qui peuvent changer le match. Mais jamais on fait cet effort », a réagi le coach marseillais.

L’Olympique de Marseille manque d’arme en attaque. Seul le serial buteur gabonais, Pierre-Emerick Aubameyang trouve régulièrement le chemin des filets. Gasset a loué les qualités de son joueur.

Aubameyang porte l’OM

L’équipe marseillaise dépend de Pierre Emerick Aubameyang et quand il manque d’inspiration, l’OM est aux abois. Le coach français voulait bâtir une équipe compétitive et miser sur contribution collective, mais ses idées n’ont pas marché. Les joueurs ne sont pas prêts à le suivre.

« On met des attaquants, on en met deux, trois, quatre, cinq et on ne marque toujours pas. Je n’ai pas sorti Aubameyang parce que je sentais que c’était le seul joueur possible qui puisse sur une action nous mettre un but ou un penalty à la fin. Je sais qu’il est fatigué mais Aubameyang il ne peut pas être l’homme providentiel à tous les coups. Il faudrait quand même que des joueurs prennent le relais et là on n’y arrive pas. Pourtant on a les occasions », a déclaré Jean-Louis Gasset.

L’Olympique de Marseille va sonner la révolte dimanche prochain contre le Havre et terminer la saison sur une victoire.