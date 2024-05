Mercato en feu : Le clan Messi fixe ses conditions à Pablo Longoria pour un transfert à l’OM

La pépite française, Rayane Messi sera l’une des attractions du prochain mercato estival. Plusieurs clubs se bousculent pour s’attacher ses services.

Rayane Messi à l’OM cet été ?

Rayane Messi brille à Dijon en National. À seulement 16 ans, il attise les convoitises de plusieurs écuries de Ligue 1. L’Olympique de Marseille figure parmi les prétendants pour ce jeune crack. D’autres clubs de Ligue 1, dont le LOSC Lille, auraient également jeté leur dévolu sur lui.

À un an de la fin de son contrat, l’attaquant français cherche un bon point de chute. Cette saison, Rayane Messi a déjà disputé quatre rencontres avec son club en National et a inscrit un but. Lors d’une intervention sur le podcast RMC Scouting, son père, Zacharie Messi a exposé les conditions pour tout mouvement cet été.

Invités dans le podcast RMC "Scouting", Elie Tharcisius Badiane, Zacharie Messi, père de Rayane et Thomas Fabre, responsable du recrutement des jeunes à Dijon, se sont prononcés sur l'international U17 des Bleus.

L’entourage de Messi indique que tout club qui va se positionner pour l’accueillir devra lui offrir un environnement propice à son développement. Le choix du club se fera en fonction de sa capacité à accompagner le jeune joueur à briller.

« Nous sommes basés sur un chemin de progression donc le club qui voudra accueillir Rayane devra vraiment le mettre dans des conditions pour qu’il puisse garder en mémoire ce qu’il a appris à Dijon afin pouvoir progresser de plus en plus avec les équipements, l’environnement stable qui va avec, tout simplement un club qui cherche à le faire progresser », a expliqué Zacharie Messi.

L'OM souhaite attirer Rayane Messi (16 ans), international U17 français !



Seulement, Dijon demande 4 M€ pour son jeune talent : une somme qui refroidit pas mal de gros clubs.



(@lequipe) pic.twitter.com/6ul5b9gLC0 — Actu Foot (@ActuFoot_) May 7, 2024

Rayane Messi veut signer un contrat professionnel

Une autre condition non-négociable est que Rayane Messi continue sa carrière dans le monde professionnel. Pour sa famille, revenir en arrière serait synonyme de régression, un risque qu’ils ne sont pas prêts à prendre.

« Il est rentré dans le monde professionnel et doit y rester pour justement bien grandir et pouvoir progresser afin de ne pas régresser en retournant en arrière, il doit rester dans le monde professionnel pour grandir », a-t-il ajouté. L’Olympique de Marseille pourrait passer à l’offensive lors du prochain mercato estival.