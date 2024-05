ASSE : Une équipe diminuée à Quevilly, la compo de la peur

L’ASSE est à Quevilly pour la dernière journée de Ligue 2 avec une équipe diminuée. La compo d’Olivier Dall’Oglio, remaniée, laisse apparaitre les craintes d’une défaite qui pourrait compromettre les chances de l’écurie stéphanoise d’accrocher une montée, même en cas de revers de son concurrent le SCO Angers.

Victoire impérative pour l’ASSE

C’est avec un groupe de 18 joueurs qu’Olivier Dall’Oglio a débarqué en Normandie, pour la dernière journée de la Ligue 2 ce vendredi (20h45). L’équipe de l’ASSE est privée de trois joueurs majeurs : Ibrahima Wadji (avant-centre), Thomas Monconduit (milieu défensif) et Gautier Larsonneur (gardien de but). Souffrant tous de blessures musculaires, ils ne joueront pas le dernier match de la saison régulière. Cette rencontre est pourtant capitale pour la montée directe en Ligue 1. L’AS Saint-Etienne doit absolument la remporter, pour espérer retrouver l’élite directement, si Angers ne gagne pas son match contre l’USL Dunkerque.

Etienne Green à la place de Larsonneur

Malgré l’absence du gardien de but N°1, l’entraineur de l’ASSE est confiant. Lui et son staff ont préparé Etienne Green pour garder la cage stéphanoise. En défense, Yvann Maçon devrait prendre la place de Denis Appiah dans le onze de départ, relativement au match contre Rodez (1-1). Anthony Briançon (capitaine), Mickaël Nadé et Léo Pétrot devraient être reconduits.

Dans l’entre jeu, Florian Tardieu devrait être titulaire en l’absence de Thomas Monconduit. Il devrait être accompagné par Aïmen Moueffek et Dylan Chambost. Sur le front de l’attaque, il ne devrait pas avoir de changement. Mathieu Cafaro, le buteur Ibrahim Sissoko et Irvin Cardona devraient être alignés.

La compo probable de l’ASSE contre Quevilly

Gardien de but : E. Green

Défenseurs : Y. Maçon, A. Briançon (c), M. Nadé, L. Pétrot

Milieux de terrain : F. Tardieu, A. Moueffek, D. Chambost.

Attaquants : M. Cafaro, I. Cardona, I. Sissoko

Remplaçants : I. Touré, D. Appiah, D. Batubinsika, M. Bentayg, B. Bouchouari, L. Fomba, N. Mbuku