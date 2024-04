ASSE : Olivier Dall’Oglio donne le ton pour le sprint final avec un objectif très clair

Après deux passés en Ligue 2, l’AS Saint-Etienne a l’occasion rêvée de signer enfin son grand retour en Ligue 1. Les Verts d’Olivier Dall’Oglio sont sur la bonne voie et l’entraîneur stéphanois a tenu à mettre les choses au claires sur l’objectif de cette fin de saison.

Enchaîner face à Concarneau et continuer à viser haut

Sur ses sept dernières sorties, l’AS Saint-Etienne a réussi à remporter six matchs, une belle série qui permet aux Verts de s’asseoir à la troisième place du classement de Ligue 2. Après la victoire 2-0 à Valenciennes, Olivier Dall’Oglio et son équipe se préparent à recevoir l’un des mal classés, l’US Concarneau, à l’occasion de la 31e journée.

Les Stéphanois ont une belle occasion d’aller chercher la deuxième place en cas de victoire. Mais il faudra tout de même compter sur une contre-performance du SCO d’Angers, qui se déplacera à Grenoble, un autre mal classé du championnat. C’est un beau duel à distance entre les deux équipes dans la course à la montée, de quoi conduire Olivier Dall’Oglio à rappeler l’objectif final à ses Verts.

Olivier Dall’Oglio, le bon moment pour lancer le sprint final

Le club du Forez n’a perdu aucun de ces derniers matchs et reste sur une très bonne dynamique. « C’est ce dont nous avions besoin avant de lancer ce sprint final », s’est réjoui Olivier Dall’Oglio dans des propos rapportés par Ouest-France. L’entraîneur de l’ASSE se félicite surtout d’avoir une équipe solide défensivement et désormais efficace devant le but. Dans le groupe, Irvin Cardona et ses partenaires « sont motivés et déterminés ».

Parlant de l’objectif, Dall’Oglio met l’accent sur l’importance de rester concentré sur l’équipe. « Il faut essentiellement se concentrer sur nous, c’est ce que je dis aux joueurs depuis plusieurs semaines », a-t-il confié après avoir déclaré : « On se doit d’être réguliers, efficaces et on regardera petit à petit ce que font les autres autour ».