Lutte pour la 2e place : Dunkerque rassure l’ASSE contre Angers SCO

En déplacement à Quevilly, l’ASSE a reçu de bonnes nouvelles de la part de l’USL Dunkerque, face à Angers SCO, pour la 2e place finale de la Ligue 2.

Dunkerque, arbitre de la lutte entre l’ASSE et Angers

L’ASSE est à la lutte, à distance, avec Angers, pour la 2e place finale de la Ligue 2. Lors de la dernière journée du championnat régulier, ce vendredi soir (à partir de 20h45), l’AS Saint-Etienne (3e avec 67 points) affronte Quevilly-Rouen au stade Robert-Diochon. Le SCO (2e avec 67 points) est quant à lui opposé à l’USL Dunkerque, au stade Raymond Kopa. Les deux clubs en course pour la montée directe en Ligue 1 n’ont donc pas droit à une défaite.

Ayant son destin entre les mains, Angers doit remporter son match pour rejoindre directement l’élite. Quant à l’ASSE, elle doit gagner et espérer en même temps une défaite ou un nul des Angevins, face aux Dunkerquois. Olivier Dall’Oglio et se joueurs sont décidés à se battre bec et ongles pour arracher la victoire contre à Quevilly-Rouen Métropole, qui est d’ores et déjà relégué en National.

L’ASSE a-t-elle des raisons de croire en Dunkerque face au SCO ?

Concernant l’autre match, dont ils n’ont pas le contrôle, les Stéphanois comptent sur l’USL Dunkerque pour faire mal à Angers SCO. Et ils ont des raisons d’espérer et de croire au club nordiste. L’entraineur de l’USLD, Luis Castro, promet de faire un résultat sur le terrain des Angevins, surtout que son équipe n’est pas encore assurée officiellement du maintien en Ligue 2. « On ne sait pas encore si on est maintenu officiellement, mais on va faire comme si on n’était pas maintenu », at-il déclaré, avant de rallier Angers.

En effet, l’USL Dunkerque est suspendu à la décision de la Ligue de Football Professionnelle, sur le match interrompu (à la 89e minute) entre Troyes et Valenciennes (1-1). Le verdict de la Commission de discipline de la LFP sera rendu le 22 mai, soit 5 jours après la fin de la saison régulière.

Luis Castro : « On va faire le maximum pour gagner »

Le club du Nord (16e) veut donc assurer son maintien, sans attendre la décision qui sera rendue mercredi. Pour ce faire, il doit remporter le match contre le club du Maine-et-Loire. « Il est nécessaire de faire le travail, car on ne connaît pas la décision (qui sera rendue, nldr). On va faire le maximum pour le gagner », a rassuré Luis Castro. Cette déclaration va certainement renforcer le mince espoir de l’ASSE, qui croise les doigts pour ne pas qu’Angers prennent les trois points.