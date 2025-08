ASSE : Stassin et Duffus, la mise au point de Horneland

L’entraîneur de l’ASSE, Eirik Horneland, a fait le point sur la situation de Lucas Stassin et Joshua Duffus, à quelques jours du début de la Ligue 2.

ASSE : Duffus et Stassin ne sont pas prêts pour la 1re journée de Ligue 2

L’ASSE démarre le championnat face au Stade Lavallois à Laval, samedi prochain (18h). Les Verts ont entamé la préparation de cette rencontre ce lundi. Cependant, Eirik Horneland et son équipe ont bouclé la préparation estivale par un match amical samedi face à Cagliari.

A l’issue de cette rencontre perdue en Sardaigne, l’entraîneur des Verts a fait le point sur la situation de Lucas Stassin annoncé sur le départ. Mais également sur la préparation de Joshua Duffus, son prétendu successeur. « Duffus n’est pas encore totalement prêt, Stassin et Djylian N’Guessan non plus », a-t-il indiqué face aux médias.

Laval-ASSE : Boakye, El Jamali et Cardona pour animer l’attaque ?

A cinq jours de la première journée de Ligue 2, Eirik Horneland a annoncé la couleur. « Je pense que Lucas Stassin sera capable de jouer quelques minutes. Si ce n’est pas le cas pour lui et Joshua Duffus, on devra composer avec ceux que nous avons déjà utilisés dans cette position pendant la préparation comme Augustine Boakye, Nadir El Jamali et Irvin Cardona », a-t-il indiqué.

À voir

Mercato FC Nantes : Monaco vise un joli coup à Nantes !

Il faut noter que le buteur de l’ASSE, la saison dernière, a été opéré de la cheville et n’a repris l’entraînement collectifs que la semaine dernière. Quand à Duffus, recrue arrivée de Brighton cet été, sa signature chez les Verts n’est pas encore officielle. Le club attend de régulariser sa situation sur le plan administratif avant de l’annoncer.