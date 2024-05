OM : Gasset indique la voie à suivre à Longoria pour le mercato

Alors que Longoria doit faire face à un mercato exigeant pour la saison prochaine de l’OM, Jean-Louis Gasset a récemment partagé ses recommandations sur les profils de recrues idéales pour le club.

OM : L’approche de Gasset pour un mercato réussi

Jean-Louis Gasset dirige ce dimanche, face au Havre son dernier match, en tant qu’entraineur puisqu’il a annoncé prendre sa retraite après sa mission à l’Olympique de Marseille. Mais avant de partir, l’homme de 70 ans a tenu à laisser des indications claires à la direction du club pour un mercato réussi cet été.

Pour Gasset, un mercato réussi pour l’OM impliquerait de trouver des joueurs qui correspondent à l’identité du club et qui peuvent répondre aux défis uniques de jouer à Marseille. Il met en avant la nécessité de recruter des joueurs avec du caractère et de la détermination.

Il souligne notamment l’importance du charisme et de la personnalité dans le choix des recrues. « C’est le charisme qui compte à Marseille, le charisme, la personnalité, ici, plus qu’ailleurs, il en faut un peu plus », a-t-il expliqué en conférence de presse, rapporté sur le site de l’Olympique de Marseille.

Construire autour d’Aubameyang, mais pas seulement

L’OM doit son parcours à Pierre-Emerick Aubameyang qui est de loin le meilleur buteur du club cette saison avec ses 29 buts et 11 passes décisives. Bien que le Gabonais ait été un élément offensif crucial pour l’OM, Gasset insiste sur le fait qu’il faut plus que des performances individuelles.

Il appelle à la construction d’une équipe avec des leaders et des joueurs capables d’apporter de la grinta. « Aujourd’hui, le groupe construit est un groupe de bons mecs. Ce sont des bonnes personnes, mais ça manque de leaders, de grinta. Il faut construire en tenant compte de ce paramètre très important. Il faudra aussi digérer cette saison », a souligné Jean-Louis Gasset.