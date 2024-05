Mercato LOSC : Benjamin Pavard, le gros coup mercato de Lille ?

Parti du LOSC au mercato estival de 2016 sans être allé au bout de ses envies avec sa formation de cœur, Benjamin Pavard a récemment ouvert la porte à un retour dans ce club qui l’a formé.

Mercato LOSC : Benjamin Pavard, ce que peut faire Lille

Ce mercato estival va être mouvementé, y compris pour le LOSC qui pourrait valider sa participation à la prochaine Ligue des champions face à l’OGC Nice. Olivier Létang, président du club nordiste, va ensuite se pencher sur la question du prochain entraîneur de Lille OSC puisque l’avenir de Paulo Fonseca n’est pas sûr de se poursuivre au club.

Tout de suite après avoir réglé la question du prochain coach du LOSC, Létang devra se pencher sur le mercato avec en tête l’idée de construire une équipe capable de faire bonne figure en Ligue des champions. Pour ce faire, plusieurs pistes se dégagent, y compris celle menant à Benjamin Pavard, qui vient de faire un gros appel du pied à son ancien club.

"J'ai un petit goût amer avec le LOSC… C'est mon club de coeur, j'y étais tout petit, c'est une ville qui m'est particulière. Si j'y retourne un jour, ça ne sera pas en mode retraite !"



Benjamin Pavard sur son amour du LOSC, et son envie d'y retourner un jour (@YassinNfaoui) pic.twitter.com/wloOmvhUiP — Téléfoot (@telefoot_TF1) May 19, 2024

Présentement sous les couleurs de l’Inter Milan avec qui il est d’office champion d’Italie, Benjamin Pavard entre dans les plans du club. Le joueur veut revenir en France et les dirigeants lillois le veulent, mais une chose fait défaut, les moyens financiers qui sont plus que nécessaire pour réaliser son transfert estimé à plus de 60 millions d’euros.

Il faut noter que le joueur français de 28 ans marge aussi à un salaire annuel brut de 6,41 millions d’euros, une somme que ne peut difficilement se permettre de payer le président lillois, même si les prochains revenus liés à la participation à la Ligue des champions peut amener Lille à faire des efforts.

Le prochain mercato estival permettra d’en savoir davantage sur les intentions du LOSC, si le défenseur central et latéral droit de l’Equipe de France sera ou pas dans les cibles d’Olivier Letang.