Mercato OGC Nice : Juma Bah de Man City arrive

L’OGC Nice fait son mercato à Manchester City. Le club anglais va s’offrir Juma Bah, son défenseur central sierra-léonais, aux Aiglons pour une saison.

Mercato OGC Nice : Juma Bah chez les aiglons

Le Sierra-Léonais Juma Bah a semble-t-il bien aimé évoluer en Ligue 1. Prêté au RC Lens, qui lui a permis de lancer sa carrière à 19 ans, il est sur le point de quitter une nouvelle fois Man City pour un club français. Contrairement à ce qu’auraient aimé les dirigeants lensois, à savoir recruter définitivement le géant de 1,95 m, c’est dans le sud de la France que va évoluer ce joueur la saison prochaine.

Un accord entre l’OGC Nice et Juma Bah est sur le point d’être finalisé pour permettre son transfert gratuit et définitif sous la tunique niçoise la saison prochaine. Sous les couleurs lensoises, il avait disputé 10 matchs. Avec Franck Haise, il va sûrement entrer dans un plan de jeu plus élaboré, qui pourrait donner des idées à l’OGC Nice en cas de succès de ce prêt. En fin de contrat en juin pro

À voir Mercato RC Lens : Un atout offensif déniché aux Emirats Arabes Unis

Malgré une bonne avancée dans les négociations entre les deux parties, aucun accord n’est encore officiel. Celui-ci ne devrait cependant pas tarder à tomber dans les heures ou jours à venir, selon plusieurs médias, dont L’Équipe. Le contrat de Bah et Manchester City prend fin en juin prochain.