Mercato Man City : Pep Guardiola « je suis porche de partir…»

Un gros changement pourrait se produire du côté de Manchester City. Le mercato du club anglais pourrait devoir débuter par le poste de gardien avec le grand doute que Pep Guardiola vient de faire planer sur son avenir.

Mercato : Pep Guardiola prêt à quitter Manchester City

Après son aventure moins aboutie du côté du Bayern Munich, Pep Guiardiola a rejoint Manchester United avec qui il a remporté plusieurs trophées, Ligue des champions incluse. Mais le technicien espagnol pourrait devoir laisser sa place après une saison de nouveau couronnée par le titre en Premier League. Il a laissé entendre qu’il pourrait partir déjà cet été avant de tempérer ses intentions.

Le coach mancunien a déclaré « La réalité est que je suis plus porche de partir que de rester ». Il a ensuite ajouté lors de la célébration du titre en Premier League : « On a discuté avec le club et je vais rester l’année prochaine. » L’entraîneur de Manchester City ouvre donc ainsi un chantier pour ses dirigeants, qui vont devoir anticiper le coup.

Pep Guardiola semble disposer de plusieurs touches pour rebondir en cas de départ du club anglais. Le FC Barcelone, où il a brillé pour la première fois au très haut niveau, est un des candidats pour le recruter. Avec un Xavi qui n’arrive pas à convaincre, le club espagnol cherche un nouveau coach et ne devrait laisser passer aucune possibilité de faire revenir Guardiola sur son banc.