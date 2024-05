Stade Brestois : Steve Mounié lâche une bombe sur son avenir

L’attaquant béninois évoluant au Stade Brestois, Steve Mounié a fait des mises au point sur son avenir. Il discute avec ses dirigeants.

Steve Mounié sur le départ ?

Le fougueux attaquant béninois Steve Mounié est en fin de contrat au Stade Brestois en juin 2024. Après quatre saisons au club breton, son avenir est incertain.

Il a été l’un des artisans de la folle saison réalisée par le Stade Brestois. Le SB29 termine cette campagne à la troisième place au classement en Ligue 1 et se qualifie pour la Ligue des Champions la saison prochaine.

Les hommes d’Eric Roy ont affiché une grande détermination tout a long de la saison. Ils ont lâché des points pendant le sprint final et ont été devancés par l’AS Monaco. Steve Mounié pourrait ne pas participer à l’aventure en Ligue des Champions avec les Brestois.

Selon les informations de L’Equipe, Mounié aurait entamé des négociations avec ses dirigeants pour parapher un nouveau bail et poursuivre l’aventure au Stade Brestois. Il se sent heureux au sein de ce club, et souhaite participer activement au succès de cette équipe.

𝙄𝙣𝙘𝙧𝙤𝙮𝙖𝙗𝙡𝙚 ! Le Stade Brestois de notre capitaine Steve Mounié 🇧🇯 est qualifié directement en Champions League pour la saison prochaine ! 🤩



Brest (3e) termine sur le podium de Ligue 1 !👏🏿 pic.twitter.com/nsBQTZVGfP — Bénin Football 🇧🇯🐆 (@FootballBenin) May 19, 2024

Steve Mounié va-t-il prolonger son contrat ?

Après le match de la 34e journée du championnat de France contre l’OGC Nice, Steve Mounié s’est prononcé sur son avenir. Il veut rester au Stade Brestois. « Ce serait dommage de ne pas jouer la Ligue des champions avec Brest, oui », a-t-il dit.

Cette saison, Steve Mounié a fait 35 apparitions toutes compétitions confondues avec le club breton. Il a inscrit 7 buts et a délivré 3 passes décisives. D’après les informations de Télégramme, l’international béninois a reçu une offre de prolongation de deux ans. Mais un point divise les deux camps. Steve Mounié veut une augmentation de son salaire.

Le Stade Brestois et Mounié n’ont pas encore trouvé un accord. Les négociations se poursuivent. Ils pourraient boucler le deal lors du mercato estival.