Le PSG sait à quoi s’attendre pour Victor Osimhen, Naples intransigeant

Le PSG maintient toujours son intérêt pour Victor Osimhen. Alors que le club français continue de sonder la piste de l’attaquant nigérian, Naples n’a aucune intention de leur faire de cadeau.

Mercato PSG : Luis Campos ne lâche pas l’affaire pour Victor Osimhen

Sur le point de lancer son nouveau projet pour la saison prochaine, le PSG garde toujours un œil sur Victor Osimhen. Le club de la capitale en fait l’une de ses grandes priorités offensives et serait visiblement prêt à tout pour l’avoir. Un accord serait même presque total entre le PSG et l’international nigérian, avec un contrat proposé qui inclurait un salaire annuel de 13 millions d’euros.

Le PSG serait prêt à payer la clause libératoire fixée à 120 millions d’euros par le Napoli, bien que les modalités exactes du paiement restent à déterminer. Cette démarche du club francilien s’inscrit dans une stratégie de renforcement de l’équipe pour la prochaine saison. Ceci vise à combler le vide que laissera Mbappé et à continuer à concourir au plus haut niveau en Europe. Osimhen, avec ses qualités de finisseur et sa présence physique en attaque, correspond au profil recherché par le club pour poursuivre ses ambitions.

Naples revoit ses exigences à la hausse pour Osimhen

Arrivé en 2020 en provenance de Lille pour une somme de 75 millions d’euros, Osimhen a rapidement gravi les échelons pour devenir l’un des buteurs les plus prolifiques de Serie A. Avec un titre de champion et le statut de meilleur buteur du championnat à son actif, il n’est pas surprenant que Naples ait préféré le conserver une saison de plus.

Alors que Aurelio De Laurentiis lui ouvre les portes d’un départ, le dirigeant italien se veut intransigeant. Si certains ont laissé croire qu’il pourrait y avoir une remise sur la clause libératoire de Victor Osimhen, le Corriere dello Sport indique tout le contraire. Selon le média transalpin, le club ne cédera pas son attaquant vedette pour moins de 130 millions d’euros.

La clause libératoire de 130 millions d’euros est un message fort envoyé aux clubs intéressés, notamment Chelsea, Manchester United, Liverpool et le PSG, qui ont tous manifesté leur intérêt pour l’attaquant de 24 ans. Le Napoli, conscient de la valeur de son joueur, ne souhaite pas le laisser partir sans une compensation financière significative.