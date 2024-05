L’OM passe à l’offensive pour une priorité du mercato

L’OM travaille déjà sur son mercato en dépit de sa quête du successeur de Jean-Louis Gasset. Pablo Longoria veut déjà sécuriser l’avenir de l’un de ses meilleurs joueurs de la saison.

Mercato : L’OM dans un dilemme pour Leonardo Balerdi ?

Après une saison remarquable, marquée par des performances clés, notamment en Ligue Europa, Balerdi s’est imposé comme un pilier défensif incontournable pour l’équipe phocéenne. Sa présence sur le terrain a renforcé sa position au sein du club, et il est aujourd’hui perçu comme un élément central autour duquel l’OM souhaite construire son avenir sportif.

Le défenseur argentin, qui a grandement contribué à la solidité défensive de l’équipe, fait l’objet d’un grand intérêt de la part de l’Atletico Madrid et de Naples. Pour Emmanuel Petit, au micro de RMC Sport, Balerdi ne peut être libéré que pour un minimum de 40 millions d’euros.

« Ça doit être minimum 40M€ et là, à 40M€, tu ne réfléchis plus. Je pense que Balerdi est remplaçable. A 40M€, il faut le laisser partir, sans aucun doute », a-t-il déclaré. Mais à Marseille, on semble être plus intéressé par une prolongation du défenseur central.

Une proposition de prolongation sur la table pour Balerdi

Malgré l’intérêt de longue date de l’Atlético pour Balerdi puis de Naples, l’Olympique de Marseille est en pleine négociation pour sécuriser l’avenir du joueur au sein du club. En fin de contrat en 2026, l’Argentin s’est vu proposer une prolongation de deux saisons supplémentaires, avec une revalorisation salariale à la clé.

Ce qui ferait de lui l’un des joueurs les mieux payés de l’OM. Cette démarche de la direction marseillaise vise à éviter les offensives d’autres clubs européens qui pourraient être intéressés par le défenseur argentin.

Leonardo Balerdi est l’un des joueurs les plus utilisés de Marseille cette saison, avec plus de 3 000 minutes de jeu. Son expérience et sa solidité défensive sont vitales pour la formation marseillaise. C’est en toute logique que la direction a entamé des discussions afin de prolonger son bail.