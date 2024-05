Mercato SRFC : Daland, la recrue à 5,5M€ du Stade Rennais !

Le Stade Rennais FC prépare la saison à venir avec l’exhumation de dossiers mercato. Le SRFC vise le défenseur Jesper Daland, malgré l’absence de compétitions européennes l’année prochaine. Julien Stéphan et les recruteurs du club Rouge et Noir ne chôment pas et ont déjà identifié plusieurs cibles pour consolider l’équipe, surtout en défense.

Mercato : Daland pour renforcer la défense du Stade Rennais

Jesper Daland, le solide défenseur central norvégien, actuel joueur du Cercle Bruges, est au cœur des attentions du club breton. Avec une étiquette de prix estimée à 5,5 millions d’euros, Daland représente une option alléchante pour renforcer les Rouge et Noir lors de ce mercato. Sa performance en Jupiler Pro League cette saison, marqué par son but et sa passe décisive en 38 matchs, ne sont pas passées inaperçues aux yeux du staff rennais.

Mais Rennes ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Le club garde également un œil sur Kevin Denkey, coéquipier de Daland à Bruges, signe que la direction rennaise est bien en alerte sur plusieurs fronts pour tirer son épingle du jeu durant ce mercato.

SRFC : Un norvégien à Rennes pour 5,5 Millions ?

La stratégie des bretons semble claire : construire une équipe compétitive pour la saison à venir avec des joueurs robustes et confirmés comme Daland. Ce genre de recrutement promet de dynamiser l’équipe et d’offrir aux supporters rennais de nouvelles raisons d’espérer des jours meilleurs.

Le Stade Rennais, avec cette approche proactive du mercato, démontre qu’il ne faut pas forcément être en Europe pour afficher de grandes ambitions. Mais comment finaliser rapidement ce dossier du défenseur de 1,91m avant que la concurrence ne débarque et que les prix n’explosent ? Rennes doit sortir les 5,5 millions d’euros réclamés par ses dirigeants même si sa valeur marchande sur Transfermarkt n’est que de 3,5 millions d’euros.

Le joueur sous contrat jusqu’en juin 2025 serait en tout cas favorable à une signature en Ligue 1 et au SRFC qui est un des 5 meilleurs clubs du championnat. Julien Stephan n’a plus qu’à mettre le turbo pour finaliser ce dossier pour lequel les négociations s’intensifieraient ces dernières heures.