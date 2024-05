FLASH Mercato : Florian Maurice quitte le SRFC…pour l’OGC Nice ?

Pressenti depuis plusieurs jours, le départ de Florian Maurice du SRFC semble se confirmer. Le directeur sportif du Stade Rennais est proche de signer à l’OGC Nice.

Stade Rennais : Florian Maurice proche de partir

Comme l’a indiqué Ouest-France hier, Florian Maurice a décidé de partir du Stade Rennais. Le directeur sportif du club breton est fragilisé par ses derniers mercatos et le départ de Bruno Genesio du SRFC.

Une démission est de plus en plus probable pour Florian Maurice, mais ce dernier souhaiterait d’abord trouver un point de chute. A en croire les informations de Mohamed Toubache-Ter, l’ancien Lyonnais pourrait bien rebondir à Nice.

Choix du DS rennais, ce week-end !!



Maurice débarque à Nice. (Pratiquement ficelé)



Benoît Muller ⏳

Alban Gréget (évoqué par la presse locale) 📸



Manquerait plus que Cloarec se fasse débarquer 🤷‍♂️ dans le foot tout peut arriver — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) May 24, 2024

Le Gym est chaud pour attirer Florian Maurice, mais dépend de la décision des dirigeants du Stade Rennais pour leur nouveau directeur sportif. Les décisionnaires bretons doivent se réunir ce week-end pour désigner le successeur de Maurice.

Lorenzi ou Massara pour le remplacer

Pour remplacer Florian Maurice, les dirigeants du Stade Rennais ont deux pistes principales : Grégory Lorenzi et Frederic Massara. Le premier est en poste à Brest, où il faut l’unanimité. Son nom a toutefois circulé auprès de plusieurs clubs français en cette fin de saison.

De son côté, Frederic Massara est sans club depuis un an et son départ du Milan AC. L’Italien parle français et dispose d’une très bonne réputation. Tout pourrait donc s’accélérer la semaine prochaine avec le départ de Florian Maurice à Rennes.