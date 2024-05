Mercato : Adam Ounas ne prolongera pas au LOSC !

Adam Ounas, en dehors du groupe pro au LOSC, a souhaité faire ses adieux avant le mercato estival. Le milieu offensif de 27 ans a officialisé son départ de Lille OSC sur son compte Instagram.

Fonseca n’en voulait plus dans son équipe

Avec seulement 44 matchs en deux saisons et deux buts, le passage d’Adam Ounas au LOSC aura été moyen. L’ailier Algérien a été freiné par des blessures. Une situation qui a agacé Paulo Fonseca avec, en plus, un comportement qui n’est pas irréprochable. Le technicien portugais avait également des doutes concernant l’engagement d’Adam Ounas lors des séances d’entraînement.

L’ensemble des blessures a encouragé le staff lillois à ne plus faire jouer l’international algérien avec le groupe professionnel. Il a même été rétrogradé avec la réserve qui joue en National 3. Face à cette situation, Adam Ounas n’a pas bronché et a joué avec la réserve en attendant la fin de la saison pour clarifier sa situation. L’ailier lillois va désormais devoir trouver un club intéressé par son profil.

Ounas ne prolongera pas, mais ne trouve aucun club

C’est presque acté, la prolongation d’Ounas est plus qu’incertaine, de par un post en story Instagram où l’ancien joueur des Girondins de Bordeaux remercie le LOSC après être venu en 2022 en provenance de Naples. Le message était simple, clair et demonstratif de son envie de départ du club norsiste.

🚨📲| Ounas via IG ;



« Merci pour tout 🙏🏼🔴⚪️ »



La fin de l’aventure avec le LOSC est désormais officielle.



(📸@ou11nas) pic.twitter.com/jacKxuWNP4 — Gio Ounas 🇩🇿 (@GioOunas) May 26, 2024

Le départ d’Adam Ounas de Lille OSC marque un tournant dans sa carrière. Alors qu’il n’a que 27 ans, il devra chercher un nouveau club pour relancer sa trajectoire dans le but de retrouver sa forme et de démontrer son talent. Le problème est que, pour le moment, aucun club n’a démontré un quelconque intérêt pour Adam Ounas.

Même si ça ne reste que des suppositions, peu de clubs français du niveau de Lille pourraient être intéressés par le joueur. Les pistes les plus probables restent à l’étranger avec un possible retour en Italie, l’Arabie Saoudite qui recherche de plus en plus de joueurs provenant d’Europe ou alors la Ligue 2 française.