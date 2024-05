Vente Bordeaux : Plusieurs investisseurs devant la porte de Gérard Lopez

Actuellement dans le ventre mou du championnat de Ligue 2, les Girondins de Bordeaux sont loin de l’époque où le club jouait l’Europe et se battait pour le titre de Champion de France. Malgré cette situation, le club intéresse toujours plusieurs investisseurs qui veulent le reprendre des mains de Gérard Lopez.

Des investisseurs saoudiens prêts à racheter Bordeaux ?

Occupant la 13e place du championnat de la deuxième division française, les Girondins de Bordeaux dirigés par Gérard Lopez sont actuellement en crise. Les supporters sont agacés et divisés face à des décisions incomprises du grand public. Et Gérard Lopez a la possibilité de vendre le club bordelais à plusieurs investisseurs.

Selon Daniel Riolo, qui s’est exprimé pendant l’After RMC, Lopez a le choix. « Il y a certains Saoudiens qui se sont renseignés sur Bordeaux. C’est assez sérieux. » Un réel espoir pour les supporters bordelais qui cherchent à revenir sur le devant de la scène française.

Ce n’est pas la première fois qu’il y a des rumeurs en France concernant des investisseurs saoudiens. L’Olympique de Marseille en est la preuve avec le hashtag #VenteOM qui avait créé de nombreuses spéculations quant au rachat du club phocéen par des actionnaires venant d’Arabie saoudite.

Une affaire d’ego ?

Toujours selon l’éditorialiste de RMC, les décisions de Gérard Lopez sont toujours difficiles à déchiffrer et l’actuel président de Bordeaux ne veut pas abandonner son club, refusant donc des offres. Un réel problème auquel Riolo désigne comme une affaire d’égo.

« Personne n’arrive à comprendre ce que fait Lopez. Il joue sa carte jusqu’au bout, il s’accroche et ne veut pas donner raison à ceux qui disent qu’il va abandonner le club comme d’habitude. (…) Je ne sais pas s’il va amener le club dans le caniveau jusqu’au bout alors que rien ne le retient. Pourquoi il ne s’en va pas ? Il y a une affaire d’égo qu’on peut comprendre. »

Avec des rumeurs de rachat similaires pour l’AS Saint-Étienne, les Girondins peuvent espérer redevenir le gros club français qu’ils étaient dans les années 2000. Avec des infrastructures et un stade pouvant accueillir plus de 40 000 spectateurs, raviver la passion des supporters est plus que possible si un actionnaire rachète le club.