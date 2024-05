Barrages : Pas de pression à l’ASSE avant le FC Metz

L’entraineur de l’ASSE a décidé de ne pas accentuer la pression sur son équipe, lors de la préparation des deux matchs de barrage contre le FC Metz pour l’éventuelle montée en Ligue 1.

ASSE : Deux jours de soins, repos et récupération

L’ASSE est entrée dans une semaine décisive pour son avenir. Après avoir éliminé Rodez AF (2-0), vendredi, elle affrontera le FC Metz jeudi, à Geoffroy-Guichard, puis le dimanche 2 juin, au stade Saint-Symphorien. Ce n’est qu’après ces deux matchs que les Verts seront situés sur leur retour éventuel dans l’élite du football français.

Pour ces deux matchs déterminants de la saison, l’AS Saint-Etienne a entamé sa préparation ce lundi. En raison de la prolongation de leur saison, Olivier Dall’Oglio a décidé de reposer au maximum son équipe et de ne pas augmenter la pression sur les épaules des joueurs.

Au lendemain de leur match contre Rodez, les Verts ont débriefé la rencontre et se sont mis aux soins samedi. Dimanche était également jour de repos à Sainté. Après ces deux jours de récupération, les joueurs ont démarré la préparation ce lundi. L’entraineur avait indiqué qu’elle serait spécifique. « On va travailler essentiellement tactiquement », avait-il indiqué après la victoire face à Rodez.

Dall’Oglio opte pour des entraînements légers

L’Équipe croit savoir que les trois séances d’entraînement des Stéphanois (lundi, mardi et mercredi matin) avant le match aller, sont à huis clos. En plus, elles seront légères. « Sur le plan physique, il y aura juste besoin d’entretenir. Si on a trois jours pour travailler tactiquement, c’est bien, notamment sur les coups de pied arrêtés, et sur l’opposition de Metz », a indiqué Olivier Dall’Oglio, dans des propos rapportés par le quotidien sportif.

Le coach de l’ASSE explique cette préparation allégée par le fait que son équipe a besoin de plus de calme. « On a besoin d’être tranquille, même si certains ne sont pas contents », a-t-il confié. Olivier Dall’Oglio a également prévu une « mise au vert express » en milieu de matinée, le jour du match contre les Messins, d’après la source.