ASSE : Olivier Dall’Oglio a une arme secrète contre Metz 

À l’approche du match décisif aller ASSE-FC Metz pour la montée en Ligue 1, Olivier Dall’Oglio a évoqué l’arme secrète qui devrait aider l’équipe à terrasser l’adversaire de jeudi prochain.

ASSE-FC Metz, Olivier Dall’Oglio reste confiant

L’ASSE est tout proche de la montée en Ligue 1 après son succès 2-0 face à Rodez en match de play-off. Les Verts doivent de nouveau jouer un match aller cette fois contre le FC Metz, 16ᵉ de Ligue 1 et barragiste. Pour cette première phase des matchs contre l’adversaire de l’élite, Olivier Dall’Oglio affiche une certitude. Il estime disposé d’un élément important pour arracher la victoire au premier match et pourquoi pas le 2 juin prochain également.

En effet, l’As Saint-Étienne, malgré sa présence en Ligue 2, est un des clubs les plus supportés de France. Ce douzième homme, qui sait jouer son rôle, sera clairement important dans la bataille décisive à venir. Et qu’il n’y ait point de doute sur la question, en plus de ses joueurs, Olivier Dall’Oglio compte sur les supporters stéphanois pour faire un résultat positif face au FC Metz.

Les supporters de l’ASSE vont compter face à Metz

Olivier Dall’Oglio a déclaré après le succès contre Rodez : « Il y avait encore ce public derrière nous, c’était extraordinaire […] On aura encore besoin de ce public-là. Le FC Metz a eu le temps de se reposer, mais avec ce public, on est portés. »

Cette portée des fans de l’ASSE devrait faciliter un succès qui sera salutaire avant le deuxième match début juin. Le retour des Verts en Ligue 1 n’a jamais été aussi proche et chaque partie doit jouer son rôle pour le rendre possible.