Vente ASSE : C’est bouclé, Larry Tanenbaum débarque !

La vente de l’ASSE est quasi bouclée. Il ne reste plus que l’officialisation. Et elle est imminente.

La vente de l’ASSE conclue à 99 %

Annoncées officiellement par la direction actuelle de l’ASSE, le 13 mai 2024, les négociations exclusives entre, d’une part Roland Romeyer et Bernard Caïazzo et d’autres parts, le groupe Kilmer Sports Ventures, sont presque terminées. Mieux, elles se sont déroulées sans blocages et devraient être bientôt sanctionnées par un communiqué officiel des deux parties. L’annonce officielle de la vente de l’AS Saint-Etienne devrait se faire en juin, comme nous l’avions fait savoir la semaine dernière.

L’information est confirmée par L’Équipe, ce mardi. Le média assure que la vente est « bouclée à 99 % » et qu’elle sera « officialisée après les barrages », car il n’y a « aucune urgence à l’officialiser » maintenant, car l’ASSE est toujours en course pour la montée en Ligue 1. L’ASSE va affronter le FC Metz doublement en barrage, le jeudi 30 mai à Geoffroy-Guichard, puis le dimanche 2 juin à Saint-Symphorien. Au bout de ces deux confrontations, le vainqueur sera admis en Ligue 1. L’AS Saint-Etienne est donc à deux pas de retrouver l’élite.

ASSE : Tous concentrés sur les barrages

Les nouveaux propriétaires de l’ASSE seraient évidemment heureux de prendre les commandes du club ligérien en Ligue 1. Toutefois, la vente ne serait pas remise en cause, si les Verts restent en Ligue 2. Les négociations ont porté sur les deux éventualités.

Le milliardaire canadien Larry Tanenbaum et son bras droit Ivan Gazidis, qui est pressenti pour occuper le fauteuil de président de l’ASSE, croisent donc les doigts pour la victoire de leur future équipe contre le FC Metz.

Selon les indiscrétions de Bernard Lions, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, les actuels dirigeants de l’AS Saint-Étienne « affichaient un sourire en forme de soulagement », vendredi, après la victoire face à Rodez AF (2-0), lors du match de play-offs. « Dans l’esprit des vendeurs, comme des acheteurs, cette semaine doit rester celle des joueurs », a indiqué le quotidien sportif.