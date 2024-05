L’excellente nouvelle mercato de Franck McCourt pour l’OM !

Frank McCourt a fait une grande annonce concernant l’avenir financier de l’OM et le mercato en approche. Le propriétaire américain du club phocéen veut encore investir gros pour relancer un nouveau cycle.

Mercato OM : De gros investissements sans succès

L’Olympique de Marseille fait actuellement face à un été déjà très tendu avec la recherche du successeur de Jean-Louis Gasset. Sans Coupe d’Europe la saison prochaine, le club phocéen sait qu’il aura du mal à attirer des joueurs d’un certain calibre. N’empêche, Frank McCourt n’est visiblement pas prêt d’abandonner son club.

Dans une récente interview au Figaro, le propriétaire américain de l’OM a réitéré son engagement envers le club, promettant de nouveaux investissements pour relancer le club dans un nouveau cycle de succès. McCourt a déjà injecté 600 millions de dollars dans le club, soit environ 552 millions d’euros, depuis son arrivée en 2016. « Je pense que c’est une vraie preuve de mon engagement. Le club n’a pas de dette », a-t-il confié.

Frank McCourt annonce de nouveaux investissements à l’OM

McCourt et le président de l’OM, Pablo Longoria, ont évoqué les plans futurs, notamment la nécessité de renforcer l’équipe pour la rendre compétitive en Ligue 1 et en Europe. « La question des droits TV est importante. Mais pour ce qui est des dépenses en matière de transferts, les décisions à prendre, c’est le domaine de Pablo. Ma responsabilité est de faire en sorte que le club soit stable financièrement », a indiqué l’Américain.

L’objectif est clair : se qualifier pour la Ligue des Champions et remporter des titres. L’OM, qui n’a pas de dette, est prêt à recevoir de nouveaux investissements et à injecter de l’argent au capital pour améliorer ses chances de victoire. « Pour le reste, on est prêt à faire de nouveaux investissements, à injecter de l’argent au capital, afin d’améliorer les chances de victoire et de nous qualifier en Europe tous les ans », a promis Frank McCourt.

Un avenir prometteur pour l’OM

Pour y parvenir, McCourt a souligné l’importance de continuer à augmenter les revenus pour soutenir les ambitions du club. Avec ces annonces, l’avenir de l’OM semble prometteur. Les supporters peuvent s’attendre à une période excitante avec des investissements stratégiques et une vision claire pour le succès. McCourt et Longoria sont déterminés à construire un avenir radieux pour l’Olympique de Marseille.