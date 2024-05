Mercato OM : Matias Almeyda déchire l’offre de Longoria !

Le technicien argentin Matias Almeyda, cible de l’OM qui veut le signer avant le mercato, a donné sa réponse à Pablo Longoria, président du club phocéen.

Les dirigeants de l’OM peinent à trouver un nouvel entraîneur. Après le refus de Paulo Fonseca, le président du club phocéen, Pablo Longoria s’est tourné vers le technicien portugais, Sergio Conceiçao. Mais ce dossier devient complexe.

Sergio Conceiçao est encore sous contrat au FC Porto et n’a pas encore annoncé officiellement son départ. D’après La Provence, l’ancien tacticien du FC Nantes ne s’intéresse pas au projet marseillais. Il est également coutissé par des clubs qui disputeront la Ligue des Champions la saison prochaine.

L’état-major de l’Olympique de Marseille s’est rendu à Porto et a discuté avec son agent, Jorge Mendes. Les deux parties n’ont pas encore trouvé un accord. L’OM n’est pas sûr de s’attacher les services de Sergio Conceiçao lors du mercato estival.

« Si on doit parler de cas individuels, et notamment du nom que vous m’avez cité, je peux juste dire que c’est un entraîneur qui est sous contrat avec un autre club et nous respectons cela. Je ne peux pas faire d’autre commentaire », a déclaré Pablo Longoria lors d’une interview animée avec le propriétaire du club Frank McCourt.

Matias Almeyda recale l’OM

Le président de l’OM, Pablo Longoria et son conseiller sportif, Mehdi Benatia explorent également d’autres options. Ces derniers jours, le nom de l’entraîneur argentin Matias Almeyda est cité pour une potentielle arrivée sur le banc de l’OM la saison prochaine.

Cette piste semble également s’éteindre. Selon les informations de Le 10 Sport, l’Argentin s’est engagé avec son club AEK Athènes en Grèce pour une longue période. Sa clause libératoire s’élève à 10 millions d’euros. Il n’envisage pas de quitter la Grèce cet été.