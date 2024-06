Mercato : Il signe à l’OM et fait des révélations choquantes

A l’été 2023, l’OM s’offrait l’un des buteurs prolifiques d’Europe qui cherchait à se relancer. Sorti d’une saison difficile à Chelsea, Pierre-Emerick Aubameyang a réussi son pari à Marseille et revient sur l’une des périodes fades de sa carrière.

OM : Aubameyang évoque sa chute douloureuse à Arsenal

En 2018, les Gunners d’Arsenal enregistraient l’arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang en provenance du Borussia Dortmund contre la somme de 56 millions de livres sterling. Lors de sa première campagne complète avec les Londoniens, l’attaquant gabonais a partagé le Soulier d’Or avec Sadio Mané (32 ans) et Mohamed Salah (31 ans) après avoir inscrit 22 buts.

Cependant, sa forme a plongé lors de sa dernière saison au club lors de la saison 2021/22, le joueur admettant qu’il souffrait de dépression liée à la santé de ses parents, tandis qu’une série de questions disciplinaires, comme son arrivée en retard pour le North London Derby a culminé avec l’incident qui a vu Arteta écarter définitivement son capitaine.

Aubameyang et ses démêlés avec Arteta

Dans une interview vérité accordée à la chaîne YouTube Colinterview, Pierre-Emerick Aubameyang a partagé un chapitre sombre de sa vie, évoquant la dépression qu’il a traversée lors de son passage à Arsenal. L’attaquant est revenu sur «un passage très très compliqué» dans sa carrière, marqué par des problèmes de santé de ses parents et une période d’isolement à Arsenal. Il revenait en retard après s’être occupé d’un rendez-vous médical de sa mère.

« J’arrive, le coach termine sa réunion et puis il m’attrape et il me déchire complètement. Il me déchire complètement, il me crie dessus. Il dit : « Vous m’avez poignardé dans le dos. Vous ne pouvez pas faire ça étant donné tout ce que nous traversons. À ce moment-là, je me dis que je ne vais pas lui répondre parce que ça va devenir mauvais .», raconte l’attaquant.

« Je ne suis pas sorti boire… Il sait exactement pourquoi je suis parti. À l’époque, je ne savais pas pourquoi il me sermonnait autant », a poursuivi le Gabonais. C’est un épisode qui sonne la fin de l’attaquant gabonais au club. La relation entre l’entraîneur et le joueur a été complètement rompue, l’attaquant n’ayant plus jamais joué pour le club, et au milieu de la saison, Aubameyang a forcé un transfert d’Arsenal à Barcelone.

Aubameyang s’éclate à Marseille mais en a toujours en travers de la gorge

Après un passage réussi à Barcelone et un détour compliqué à Chelsea, l’attaquant de 34 ans vit de beaux jours à Marseille. Mais l’épisode de son passage chez les Gunners lui reste toujours en travers de la gorge. «J’en suis sûr (que j’étais déprimé). Il y a des attitudes qui sont sérieusement différentes de votre vie quotidienne. Par exemple, j’ai commencé à boire beaucoup», confesse Aubameyang.

Aubameyang regrette de ne pas avoir consulté de psychologue à l’époque, estimant que cela l’aurait aidé à sortir plus rapidement de sa spirale négative. «Souvent, on dit qu’il faut en parler. Il n’y a pas de honte à ça. Même si je ne l’ai pas fait, je sais que ça peut vraiment aider», partage-t-il.