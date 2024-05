Mercato en feu : Pierre-Emerick Aubameyang prêt à planter l’OM ?

L’OM parviendra-t-il à garder Pierre-Emerick Aubameyang au terme du mercato estival qui s’annonce à grands pas ? Pablo Longoria va devoir se montrer très convaincant.

Pierre-Emerick Aubameyang a pris sa décision

Auteur de 30 buts et 11 passes décisives en 51 matches toutes compétitions confondues, Pierre-Emerick Aubameyang est parvenu à tirer son épingle du jeu dans une équipe décevante de l’Olympique de Marseille durant l’exercice 2023-2024.

Au coeur de plusieurs rumeurs l’annonçant sur le départ, l’attaquant de 34 ans a fait comprendre qu’il sera bien sûr la Canebière la saison prochaine. Déçue que l’OM ne dispute aucune Coupe européenne, l’ancienne star d’Arsenal ne compte pas pour autant abandonner le navire phocéen.

« Sur le plan personnel, tout le monde le sait, la saison n’a pas bien commencé et après le rythme est revenu, ça reste une saison honorable, mais au finale, cela m’importe peu, j’aurais préféré me qualifier pour l’Europe (…) Pour se qualifier pour la coupe d’Europe la saison prochaine, il faudra beaucoup de travail. Et oui je serai là », a notamment déclaré Pierre-Emerick Aubameyang. Cependant, cette volonté de l’international gabonais sera mise à rude épreuve durant l’intersaison.

Pierre-Emerick Aubameyang affole le mercato

Arrivé librement en juillet passé en provenance de Chelsea, Pierre-Emerick Aubameyang a réalisé une première saison aboutie sous le maillot de l’Olympique de Marseille. L’ancien avant-centre de l’AS Saint-Étienne a prouvé qu’il n’a rien perdu de ses réflexes de buteur et de grand attaquant.

Et tout logiquement, les performances de l’ancien joueur du FC Barcelone n’ont pas laissé indifférents de nombreux clubs aux États-Unis, mais surtout en Italie. En effet, selon les informations relayées ces dernières heures par Sky Sports, Aubameyang n’est pas seulement convoité en Arabie saoudite.

Le numéro 10 marseillais ferait également rêver des formations italiennes et américaines. Présent dans l’équipe type de la saison 2023-2024 en Ligue 1, le natif de Laval pourrait donc retrouver un top club européen ou décider de s’exiler en Major League Soccer comme beaucoup d’autres stars de son âge. De son côté, Pablo Longoria, le président de l’OM, va devoir se montrer convaincant pour retenir Aubameyang, dont le contrat court jusqu’en juin 2026.