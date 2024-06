Le Mercato s’enflamme : Une grosse star va signer au PSG !

Le mercato estival n’a pas encore officiellement ouvert ses portes, mais le PSG s’active d’ores et déjà sur des dossiers brûlants. Une grosse signature serait ainsi dans les plans.

Le PSG assure son avenir

Malgré les nombreuses rumeurs concernant l’arrivée d’un nouveau gardien de but, Gianluigi Donnarumma garde la confiance du staff technique et de la direction du Paris Saint-Germain. Arrivé librement à l’été 2021, le portier formé à l’AC Milan a rapidement pris ses marques dans la capitale. Placé dans un premier temps en concurrence avec Keylor Navas, l’international italien de 25 ans est désormais le gardien numéro 1 des Rouge et Bleu depuis ces deux dernières saisons.

Et malgré l’arrivée bouclée du Russe Matvey Safonov (25 ans), le protégé compatriote de Marco Verratti devrait continuer à bénéficier de la confiance de son entraîneur Luis Enrique la saison prochaine. D’ailleurs, les dirigeants parisiens sont en pourparlers avec ses représentants pour une prolongation de son contrat qui expire en juin 2026. Selon plusieurs sources concordantes, l’ancien partenaire de Lionel Messi va s’engager avec le PSG jusqu’en 2028, voire même 2029. Une tendance confirmée par son agent.

Enzo Raiola concernant Donnarumma : « Le projet est à moyen et long terme »

Gianluigi Donnarumma devrait prochainement prolonger avec le Paris Saint-Germain ! 🚨



Une prolongation prévue jusqu’au moins en 2028, même si un accord jusqu’en 2029 ne doit pas être exclu ! Une réunion est programmée avant l’Euro entre Enzo Raiola, et la direction ! 🇮🇹❤️💙 pic.twitter.com/xNHp3mlxdk — parisforever (@paris_forever__) May 17, 2024

Élu meilleur gardien de but de Ligue 1 pour la saison 2023-2024 lors des Trophées UNFP, Gianluigi Donnarumma est très loin d’un départ du Paris Saint-Germain. Malgré les nombreuses sur ses prestations lors de certains grands rendez-vous de Ligue des Champions, le natif de Castellammare di Stabia représente encore le présent et le futur du PSG à en croire la dernière sortie médiatique de son agent.

Dans une interview accordée à Radio Sportiva, Enzo Raiola, a notamment déclaré : « reste-t-il au PSG ? Il lui reste deux ans de contrat avec le club, il est heureux, il fait partie d’un projet à moyen et long terme dans lequel nous espérons dans les prochaines années atteindre la Ligue des Champions dans laquelle Paris investit depuis des années, mais ce n’est pas facile, espérons que nous pourrons atteindre cet objectif aussi. »