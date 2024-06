Mercato : Habib Beye ne viendra pas au FC Metz, la preuve

À la recherche d’un nouvel entraîneur pour remplacer Laszlo Bölöni, le FC Metz a tenté la piste Habib Beye, libre depuis son départ du Red Star. Un point bloque les négociations.

Habib Beye n’entraînera pas le FC Metz

Le technicien du FC Metz, Laszlo Bölöni est sur la sellette. Les dirigeants messins veulent se séparer de lui cet été après les mauvais résultats enregistrés lors de cette saison et la descente du club en Ligue 2. Le FC Metz a contacté le technicien sénégalais Habib Beye pour qu’il remplace Laszlo Bölöni en tant qu’entraîneur. Mais l’ancienne star de l’Olympique de Marseille, actuellement sans club, ne semble pas très intéressée par l’idée de rejoindre Metz.

Selon les informations de Le Parisien, une raison de sa réticence est qu’il avait promis au président du Red Star, Patrice Haddad, qu’il ne va pas quitter le club pour un autre en Ligue 2. Or, le FC Metz est relégué en Ligue 2 après son match nul dimanche dernier face à Saint-Etienne. Un accord entre les deux parties était proche, si les Grenats assuraient leur maintien dans l’élite. Mais cette relégation est désormais un frein au recrutement du coach sénégalais.

🔴 Le FC Metz était proche d’un accord avec Habib Beye, mais la relégation a REFROIDI ses intentions car il souhaite entraîner en Ligue 1. 🥶



🗞️ @lerepu pic.twitter.com/bgXJzbVH07 — Vibes Foot (@VibesFoot) June 4, 2024

Habib Beye veut un club de Ligue 1

Habib Beye a indiqué, il y a quelques mois, qu’il rêve d’entraîner un club de haut niveau. Il se dit ouvert à une arrivée à l’Olympique de Marseille pour prendre la succession de Jean-Louis Gasset. « Je pense qu’il est impossible de dire non à un club comme celui-ci quand vous êtes l’entraîneur que je suis. Tu ne peux pas dire non. Quel entraîneur va dire non à Marseille ? », avait déclaré Habib Beye au micro de RMC.

La direction de l’Olympique de Marseille a d’autres priorités pour le poste d’entraîneur. Pablo Longoria fait tout pour convaincre le technicien portugais Sérgio Conceição.