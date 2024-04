FC Metz : László Bölöni jette les armes avant le Stade Brestois et attend sa défaite

Le FC Metz est en déplacement sur le terrain du Stade Brestois le dimanche 7 avril 2024 pour le compte de la 28e journée de Ligue 1. Le technicien messin László Bölöni ne croit pas à une victoire du FC Metz.

László Bölöni et le FC Metz en difficulté

Avant l’affiche entre le FC Metz et le Stade Brestois, le technicien de Metz, László Bölöni s’est prononcé sur l’’état d’esprit de son groupe et l’enjeu de ce match en conférence de presse ce vendredi 5 avril 2024. Il reconnaît que le club traverse une période difficile et a un calendrier chargé pendant ce sprint final.

Les Grenats ont été laminés par l’AS Monaco (2-5) le week-end dernier. Ils vont rencontrer la machine brestoise ce dimanche. László Bölöni voit venir une nouvelle défaite des Messins. Plusieurs cadres de l’équipe sont forfaits pour cette affiche.

« Il y a pas mal de problèmes de santé. Christopher Hérelle n’était pas encore apte à s’entraîner avec le groupe cette semaine, Kévin N’Doram l’a réintégré et s’est entraîné toute la semaine avec nous, comme Didier Lamkel Zé », a expliqué le coach.

D’autres joueurs sont incertains. Ils ont manqué les séances d’entraînement cette semaine. « On a eu une alerte avec Arthur Atta qui n’était pas avec nous pendant les deux derniers jours, mais aujourd’hui, ça allait plutôt bien à l’entraînement, on verra demain. Joel Asoro et Benjamin Tetteh n’étaient pas avec nous pour des coups, ils ont été absents toute la semaine », a-t-il poursuivi.

Metz – László Bölöni avant Brest : « On est touché par la situation »https://t.co/iboYb7p8jr — MaLigue1 (@ML1_Off) April 5, 2024

Vers une défaite du FC Metz à Brest ?

László Bölöni avoue que le déplacement à Brest sera difficile. Une défaite est inévitable. Ses hommes n’ont pas le niveau des Brestois. La machine brestoise compresse tous ses adversaires. Les hommes du technicien français, Eric Roy sont en pleine forme et visent la Ligue des Champions la saison prochaine.

« Ils ont un peu plus de talent que nous, mais surtout, ils ont une dynamique et une présence plus grandes que les nôtres. Ce n’est pas impérativement une différence de qualité technique pure, mais ils ont une force physique qu’ils utilisent très bien, donc on doit faire attention à ces choses-là. Comment ? On verra », a déclaré László Bölöni.

Le Stade Brestois pourra donc glaner un nouveau succès à domicile et continuer de rêver pour la Ligue des Champions.