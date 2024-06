Mercato OL : John Textor lâche un premier indice sur Lacazette

John Textor, président de l’OL, a lâché un indice sur la situation d’Alexandre Lacazette, dont le départ anime déjà le mercato.

Mercato : Quel choix va faire Alexandre Lacazette ?

Alexandre Lacazette va-t-il quitter l’OL ou rester pour disputer la Ligue Europa la saison prochaine ? Des clubs saoudiens, des écuries en Major League Soccer (MLS) ou encore des prétendants en Turquie sont à ses trousses. Il n’a plus qu’un de contrat à l’Olympique Lyonnais et son départ alimente le pré-mercato d’été. En attendant l’ouverture officielle du marché estival en France, le buteur et capitaine de Lyon se prépare à prendre part au tournoi de football des Jeux Olympiques de Paris.

Très convoité, il prendra évidemment son temps pour réfléchir au choix à faire, après les JO 2024. Dans tous les cas, Alexandre Lacazette ne partira pas de l’OL pour partir. Il a un statut à Lyon et aussi un gros salaire, estimé à 500 000 euros mensuel. S’il n’a pas d’offre plus intéressante, il restera naturellement à l’Olympique Lyonnais.

Textor trouve Lacazette meilleur que Taylor Swift

En plus, il est bien apprécié du président du club rhodanien. Alors que la rumeur du mercato évoque, avec insistance, le départ de l’international Français (16 sélections, 3 buts), John Textor a calmé le jeu. Il a semble vouloir garder Alexandre Lacazette dans son équipe la saison prochaine. Le dirigeant américain a surtout mis en avant les performances du joueur de 33 ans avec l’OL cette saison. Il trouve le buteur lyonnais est meilleur que la chanteuse et star américaine Taylor Swift, qui a fait vibrer des milliers de fans, dont lui, lors d’un concert au Groupama Stadium, dimanche.

« Taylor Swift au Groupama Stadium ! … pas aussi bonne qu’Alexandre Lacazette, mais elle est plutôt incroyable ! Allez l’OL », a écrit le patron du club rhodanien sur les réseaux sociaux. Un message qui ressemble fort à une invitation au buteur des Gones à rester à Lyon. Rappelons qu’Alexandre Lacazette a marqué 22 buts et a délivré 5 passes décisives, en 35 matchs disputés cette saison, toutes compétitions confondues.