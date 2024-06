Vente AS Monaco : Une grosse nouvelle tombe à Monaco

L’Arabie Saoudite se positionne pour racheter un grand club de la Ligue 1 : l’AS Monaco. Les Saoudiens auraient déjà déposé une offre.

L’AS Monaco mis en vente

Ça bouge pour la vente de l’AS Monaco. L’ancien joueur français Jérôme Rothen a révélé en mars dernier lors de son émission Rothen s’enflamme que l’AS Monaco est mis en vente depuis janvier 2024. L’Arabie Saoudite est très chaude pour racheter le club.

« Il y a eu un rapprochement avec les Saoudiens, des rendez-vous et des échanges entre un des princes saoudiens et le Prince Albert », avait révélé Jérôme Rothen.

Selon les informations de L’Equipe ce jeudi 6 juin 2024, Dmitri Rybolovlev, propriétaire du club depuis 2011, envisage de vendre l’AS Monaco dès septembre prochain. Le dirigeant russe aimerait présenter trois offres de rachat au Prince Albert II qui doit décider de l’avenir du club. Jusqu’à présent, la banque Raine a reçu deux offres. La première provient d’Arabie saoudite avec des dirigeants européens prévus. La seconde serait belge.

[#ligue1ubereats] Une vente de l'#asmonaco qui ne rapportera rien à Dmitry Rybolovlev assure le quotidien sportif l'@lequipe https://t.co/gyrRQlOfxR — Monaco_Matin (@Monaco_Matin) June 6, 2024

Le prix du rachat de l’AS Monaco connu

L’’Equipe va plus loin et révèle qu’en 2011, un accord a été conclu lors de l’achat de l’AS Monaco par Rybolovlev. Selon le deal conclu, Dmitri Rybolovlev ne peut pas vendre ses parts (66 % du club) plus cher qu’il ne les a achetées.

L’AS Monaco était en grande difficulté financière en 2011. Le propriétaire russe avait acquis le club pour un euro symbolique et s’est engagé à combler le déficit du club.

La source indique que comme en 2011, un éventuel rachat inclurait la couverture du déficit, la reprise des prêts en cours, et des investissements importants pour l’avenir. Les potentiels acheteurs vont débourser environ 500 millions d’euros.