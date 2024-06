Mercato : L’OM pose un ultimatum à Sergio Conceiçao !

La direction de l’OM, qui fait de Sergio Conceiçao sa priorité pour succéder à Gasset, perd patience dans les négociations. Un ultimatum a été fixé à l’entraîneur portugais pour se décider.

Sergio Conceiçao temporise avant de rejoindre l’OM

L’Olympique de Marseille est actuellement engagé dans une mission déterminante pour la prochaine saison. Après le départ de Jean-Louis Gasset, le club phocéen s’active pour trouver son successeur et repartir sur de nouvelles bases. Pour ce faire. Sergio Conceiçao a rapidement émergé comme la priorité absolue dans l’esprit des dirigeants de l’OM.

Suite à son récent départ du FC Porto, l’entraîneur portugais se retrouve libre de tout contrat et semble ouvert à l’idée de rejoindre Marseille. Les discussions avancent, même si rien n’a encore été officialisé. Et pour cause, Sergio Conceiçao prend le temps d’analyser minutieusement le projet marseillais avant de donner son accord définitif.

🚨 « Si rien d’étrange ne se produit », Sergio Conceicao 🇵🇹 sera l’entraîneur de l’OM pour les 3 prochaines saisons !!!



🗞️ @pedro_morata #TeamOM pic.twitter.com/eKflxxlItu — 𝐁𝐞𝐎𝐌 (@Be_OM13) June 5, 2024

Cette période de réflexion laisse une chance aux autres clubs intéressés par ses services, comme la Lazio Rome. De plus, cela ne plaît pas vraiment à la direction de l’OM, qui souhaite conclure rapidement ce dossier avant l’ouverture officielle du mercato, prévue lundi prochain.

Une réponse définitive attendue d’ici le week-end

En effet, l’Olympique de Marseille se retrouve dans une position particulièrement scrutée cet été, après une saison décevante marquée par l’absence de qualification en coupe européenne. Le président Pablo Longoria et son équipe espèrent donc régler la succession de Gasset avant le début de la période de transferts.

Et selon les informations de La Tribune OM, les dirigeants marseillais attendent une réponse définitive de Sergio Conceiçao d’ici la fin de la semaine. En cas de refus ou d’absence de conclusion, le club se tournera vers d’autres options. Un plan B est même déjà mis en place au cas où les négociations avec Conceiçao n’aboutissent pas.

Pour l’Olympique de Marseille, il est nécessaire de trouver un nouvel entraîneur rapidement afin de débuter la préparation estivale dans les meilleures conditions possibles et de planifier le mercato, après une période difficile.