Mercato : Sérgio Conceição et l’OM, accord en vue !

Les derniers jours ont été décisifs pour le mercato de l’OM, surtout sur le dossier Sérgio Conceição qui devrait bien rejoindre le club. Les discussions se sont intensifiées dimanche et lundi, et les dirigeants marseillais affichent désormais un optimisme prudent quant à l’arrivée de l’entraîneur portugais.

OM : Sérgio Conceição sur le point de rejoindre le club, annonce imminente

Les contacts entre l’Olympique de Marseille et Sérgio Conceição n’ont jamais été interrompus. Les dernières journées ont permis aux deux parties de prolonger leurs échanges en vue d’une collaboration potentielle. Bien que certains au sein du club marseillais auraient préféré une conclusion plus rapide, Pablo Longoria, le président de l’OM, est convaincu que Sérgio Conceição est le profil idéal pour mener l’équipe vers de nouveaux sommets. La patience affichée par les dirigeants marseillais démontre leur confiance dans les capacités de l’ancien coach du FC Nantes à porter efficacement leur projet.

Conceição, après son départ de Porto, a pris quelques jours pour réfléchir et envisager la composition de son futur staff, ainsi que pour analyser l’effectif actuel de l’OM et la façon dont il devrait être amélioré. Connu pour sa passion et son souci du détail, Sérgio Conceição souhaite être rassuré sur tous les aspects avant de s’engager. De leur côté, les dirigeants marseillais évitent de lui imposer une pression excessive concernant le timing de sa décision.

Mercato : l’OM tout proche de finaliser l’arrivée de Sérgio Conceição

Comme le souligne une source interne de RMC Sport, « on avance ». Bien que Conceição n’ait pas encore donné de réponse officielle, les échanges récents laissent peu de doute sur son intention de relever ce nouveau défi. Le fait qu’il n’ait pas engagé de discussions avec d’autres clubs et qu’il ait déjà décliné d’autres offres est perçu comme un signe fort de sa volonté de rejoindre l’OM.

La prudence reste de mise cependant. Les dirigeants marseillais seraient déçus par une réponse négative, mais continuent d’espérer une bonne nouvelle imminente. Les discussions se poursuivront cette semaine, et l’OM espère pouvoir annoncer l’arrivée de Sérgio Conceição à ses supporters dans les prochains jours.