Mercato OGC Nice : Lotomba visé par deux cadors européens

L’avenir du défenseur suisse, Jordan Lotomba est incertain à l’OGC Nice. Il pourrait quitter le club cet été.

Jordan Lotomba sur le départ de l’OGC Nice ?

L’arrivée de Franck Haise sur le banc de l’OGC Nice et de Florian Maurice en tant que directeur sportif, pourrait provoquer certains départs au sein de l’effectif des Aiglons. Le défenseur suisse, Jordan Lotomba ne sait pas encore s’il sera dans les plans de la nouvelle direction sportive du club la saison prochaine. Sous contrat avec l’OGC Nice jusqu’en juin 2025, Jordan Lotomba pourrait changer d’air cet été. Sa valeur sur le marché est estimée entre 5 et 7 millions d’euros.

Hoffenheim und Augsburg haben wohl starkes Interesse an Jordan Lotomba vom OGC Nizza. Sein Vertrag läuft aus und Nizza wird wohl 5-7 Millionen verlangen.



Jordan Lotomba pisté en Allemagne

Selon les informations de Foot Mercato, deux géants allemands suivent la situation de Jordan Lotomba et pourraient passer à l’attaque lors de ce mercato estival. Le TSG Hoffenheim et le FC Augsbourg s’intéressent à Jordan Lotomba. Ils seraient prêts à s’attacher les services du crack suisse. Le TSG Hoffenheim cherche à renforcer sa ligne défensive pour pouvoir bien disputer la Ligue Europa Conference la saison prochaine.

Le club allemand a terminé la saison en occupant la 7e place au classement en Bundesliga. La direction de l’OGC Nice exigerait au plus 7 millions d’euros pour le latéral suisse âgé de 25 ans. Cette saison, il a disputé 31 matchs avec l’OGC Nice et a inscrit un but. Les dirigeants allemands n’ont pas encore entamé des discussions avec l’entourage du joueur.