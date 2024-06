Mercato RC Lens : Franck Haise est parti, panique au club

Le Racing Club de Lens est à l’aube d’une ère nouvelle suite au départ de Franck Haise, qui a laissé une empreinte indélébile sur le club. Les Sang et Or, connus pour leur ferveur et leur engagement, s’apprêtent à vivre une période de transition qui pourrait redéfinir leur identité footballistique.

Mercato RC Lens : Will Still toujours attendu pour remplacer Franck Haise

C’est un grand changement qui s’opère au RC Lens cet été. De la direction du club à l’effectif professionnel, passant par le staff technique, aucun secteur n’est épargné. Franck Haise, après avoir mené Lens à des sommets inattendus, a pris la décision de rejoindre l’OGC Nice, laissant derrière lui un héritage de succès et de progrès.

La direction du club a déjà entamé des démarches pour remodeler l’équipe, avec des rumeurs de départs et d’arrivées qui agitent le mercato. Will Still, jeune entraîneur belge, est pressenti pour prendre les rênes de l’équipe et insuffler une nouvelle dynamique au projet sportif lensois

Selon Foot Mercato, quelques détails contractuels liés à son arrivée, et à la présence ou non et à quel poste de ses deux frères, sont encore discutés. Au niveau de l’administration du club, Arnaud Pouille (directeur général) et Frédéric Hebert (directeur sportif) ont aussi quitté le RC Lens. Le dernier est d’ailleurs remplacé par Pierre Dréossi.

Plusieurs joueurs clés sous Franck Haise sur le départ

Ce grand ménage se manifeste également par une révision de l’effectif. Plusieurs joueurs, qui ont été des piliers sous l’ère Franck Haise, pourraient voir leur avenir s’écrire loin de l’Artois, tandis que de nouveaux talents sont ciblés pour renforcer l’équipe et apporter un vent de fraîcheur.

Selon Mohamed Toubache-Ter, Neil El Aynaoui devrait poursuivre sa carrière au RC Lens malgré un intérêt de l’AS Monaco. En revanche, Ruben Aguilar et Julien Le Cardinal ne devraient pas être retenus. Tout comme Adrien Thomasson, qui a des touches en Turquie, et Wesley Saïd, visé en Arabie Saoudite et au Qatar. Stijn Spierings attend d’être fixé dans les prochaines semaines.

Le RC Lens se prépare à tourner une page importante de son histoire. Le départ de Franck Haise marque la fin d’un chapitre et le début d’un autre, plein de promesses et d’attentes. Les prochaines semaines seront déterminantes pour dessiner le futur du club et enthousiasmer à nouveau ses fidèles supporters.