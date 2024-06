Mercato ASSE : ça bouge pour un taulier et un milieu de terrain

On en sait un peu plus sur la situation d’un taulier et d’un jeune milieu de terrain de l’ASSE, depuis l’ouverture officielle du mercato.

Mercato : Briançon et Bouchouari prolongés aussi automatique

L’équipe de l’ASSE ne sera pas chamboulée profondément comme l’a annoncé le nouveau président Ivan Gazidis. Plusieurs joueurs de l’effectif devraient rester pour disputer la Ligue 1. Quelques joueurs en fin de contrat sont même en passe de remplier, notamment le décisif attaquant Irvin Cardona. Son transfert définitif à l’AS Saint-Etienne est en cours de négociation.

Au sujet du groupe de joueurs, qui a bénéficié d’une prolongation de contrat automatique, grâce à la montée dans l’élite, Le Progrès révèle qu’Anthony Briançon (29 ans) et Benjamin Bouchouari (22 ans) en font partie. Liés à l’ASSE jusqu’en 2025, ils ont vu leur bail se prolonger d’une année supplémentaire, jusqu’au 30 juin 2026. Le site internet spécialisé Transfermarkt le confirme d’ailleurs.

Le capitaine et le milieu de terrain sur le marché ?

Néanmoins, le défenseur central et le milieu de terrain de l’ASSE peuvent faire l’objet d’un transfert, pendant ce mercato d’été. En cas d’offre satisfaisante pour toutes les parties, ils iront voir ailleurs, comme ce fut le cas de Dylan Chambost. Ce dernier a été transféré cette semaine à Columbus, en Major League Soccer (MLS). Capitaine de l’ASSE, Anthony Briançon a été l’un des acteurs majeurs du retour des Verts en Ligue 1.

Gêné par une blessure musculaire, il a manqué quelques matchs vers la fin de la saison, au profil de Dylan Batubinsika. Malgré cela, l’imposant arrière (1,85 m) a disputé 32 matchs en Ligue 2 et a été titulaire 29 fois. Quant à Benjamin Bouchouari, il a vécu une deuxième partie de saison difficile, à cause de la forte concurrence dans l’entrejeu. Il a cepandant participé à 34 matchs de championnat, pour 22 titularisations.