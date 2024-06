Vente ASSE : Ivan Gazidis fait une révélation qui va enchanter tout Saint-Etienne

Nouveau président de l’ASSE, Ivan Gazidis a fait une révélation sur la reprise en main du club ligérien, qui va énormément fait plaisir aux Stéphanois.

Ivan Gazidis très ambitieux pour l’ASSE

Le groupe Kilmer Sports a racheté l’ASSE auprès de ses actionnaires d’alors : Roland Romeyer (78 nas) et Bernard Caïazzo (70 ans). Le président de cette entreprise, Ivan Gazidis (59 ans), est le nouveau président de l’AS Saint-Etienne. Depuis le lundi 3 juin 2024, ce dernier est officiellement aux commandes du club ligérien, avec Huss Fahmy et Jaeson Rosenfeld, vice-présidents exécutifs en charge du football au sein Kilmer Sports. La société canadienne est une filiale, à 100 %, du groupe familial appartenant au milliardaire canadien Larry Tanenbaum (79 ans).

Dans le communiqué officialisant ‘acquisition de l’ASSE, Ivan Gazidis a dévoilé ses ambitions pour le club historique français. « Nous voulons construire sur ce qui fait la force de l’AS Saint-Etienne depuis toujours : son histoire, ses valeurs et l’engagement exceptionnel de ses fans dans la région et partout en France », a-t-il déclaré.

Ivan Gazidis a préféré Saint-Etienne à des clubs huppés

Le nouveau patron des Verts avait précédemment fait des confidences à Bernard Caïazzo, pendant les négociations, sur l’idée de racheter l’ASSE. Il avait fait savoir qu’il a eu des propositions de reprise en main de clubs huppés, mais il a préféré l’AS Saint-Etienne. « J’ai refusé des propositions de clubs équivalents à Arsenal et Milan pour venir », a-t-il confié à l’ex-patron du Conseil de surveillance de l’ASSE.

« Je crois énormément au réveil de ce club. Cela mettra du temps, mais on a un projet et on a envie de le mener à bien », a-t-il justifié ensuite. Pour rappel, Ivan Gazidis a été directeur général d’Arsenal (2008-2018), puis président exécutif de l’AC Milan (2018-2022).