Mercato PSG : Vinicius Jr, l’incroyable manoeuvre de Neymar

Rêvant de s’offrir les services de la star du Real Madrid, Vinicius Jr, le PSG pourra compter sur l’improbable soutien de son ancien joueur Neymar.

Neymar drague Vinicius Jr pour le compte du PSG

En difficulté dans le dossier Khvicha Kvaratskhelia, le Paris Saint-Germain scrute d’autres horizons pour tenter de mettre la main sur le successeur de Kylian Mbappé. Alors que les pistes menant à Luis Diaz (Liverpool) et Julian Alvaro (Manchester City), le journaliste Mohamed Bouhafsi révèle que le club de la capitale « le PSG regarde Vinicius. »

Une information confirmée par son collègue Daniel Riolo sur les antennes de RMC Sport. « Je te dis la même chose. C’est exactement ce que j’ai déjà dit il y a deux mois. Ça ne veut pas dire que ça va aboutir, mais il y a une approche genre vous avez pris Mbappé, on va prendre Vinicius. Il gagne combien ? Bien on va donner deux fois plus d’argent. C’est un peu ça, à la Qatarie. Classique », a expliqué le chroniqueur de l’After Foot.

Encore faudrait-il que l’attaquant brésilien soit d’accord pour quitter le Real Madrid. En tout cas, Nasser Al-Khelaïfi peut compter sur le soutien de Neymar pour tenter de convaincre son compatriote. En effet, selon les informations de Todo Fichajes, le milieu offensif d’Al-Hilal aurait contacté personnellement Vinicius Jr pour lui vendre le projet parisien.

Malgré une fin d’aventure en demi-teinte avec les Rouge et Bleu, l’ancien coéquipier de Lionel Messi a conservé beaucoup d’affection pour le PSG et aimerait convaincre Vinicius Jr de quitter la Liga pour venir être la nouvelle tête de gondole du Paris Saint-Germain. Pour le moment, le protégé de Carlo Ancelotti ne semble pas réceptif au discours de l’ancien Barcelonais.

Vinicius Jr : « Je veux rester pour toujours ici »

Recruté en juillet 2018 à Flamengo contre un chèque de 45 millions d’euros, Vinicius Jr n’est pas du tout pressé de quitter les rangs du Real Madrid. Malgré l’arrivée de Kylian Mbappé, l’ailier de 23 ans ne devrait pas bouger cet été, selon les informations de Mundo Deportivo. Florentino Pérez et les dirigeants madrilènes n’ont absolument aucune envie de se séparer de leur joyau. Une tendance confirmée par le principal concerné, qui espère faire toute sa carrière à Madrid.

« J’espère que Florentino Pérez pourra voir cette interview et me prolongera encore une fois ! Je veux rester pour toujours ici comme Kroos, Modric, Carvajal ou Nacho qui ont gagné six fois cette Ligue des champions », a récemment déclaré l’enfant de Sao Gonçalo, fermant ainsi la porte au Paris SG.