PSG : Endrick prévient Kylian Mbappé avant son arrivée au Real Madrid

Le Real Madrid aura une attaque redoutable la saison prochaine. Kylian Mbappé et l’attaquant brésilien, Endrick viendront renforcer le club. La concurrence sera rude.

Kylian Mbappé va rejoindre le Real Madrid

Une forte concurrence attend Kylian Mbappé au Real Madrid la saison prochaine. Après sept saisons au Paris Saint-Germain, le natif de Bondy a annoncé officiellement son départ du club de la capitale française. Les pensionnaires du Parc des Princes ont déjà acté son départ. L’attaquant tricolore envisage de changer d’air et de relever de nouveaux défis.

Sa prochaine destination est presque connue. Sauf rebondissement, il va s’engager avec le Real Madrid cet été. L’attaquant tricolore aurait trouvé un accord avec les dirigeants ibériques. Tout est presque bouclé. L’annonce officielle de son arrivée dans la capitale espagnole sera faite avant l’Euro 2024. Son transfert au Real Madrid pourrait entraîner certains changements dans l’effectif de l’équipe de Carlo Ancelotti.

Certains joueurs vont manquer de temps de jeu, notamment l’ailier brésilien Rodrygo si le Français décide d’occuper l’aile droite. Vinicius Jr est intouchable sur l’aile gauche. Si Kylian Mbappé décide d’occuper la pointe de l’attaque, le Brésilien Endrick sera pénalisé. Il va devoir chauffer le banc. Ce dernier s’est engagé avec le club madrilène en 2022 pour un montant de transfert de 35 millions d’euros et 25 millions de bonus.

🗣️ Endrick: “Real Madrid? It was not a choice. It was my dream.” pic.twitter.com/iFhVhyL6V4 — Madrid Xtra (@MadridXtra) May 22, 2024

Endrick n’a pas peur de Mbappé

Le crack brésilien va rejoindre le Real Madrid en juillet 2024 et le moins que l’on peut dire, c’est que’Endrick n’a pas peur de la concurrence à venir avec Kylian Mbappé.

« Dans un groupe gagnant, aucun joueur ne constitue une menace pour un autre. Le meilleur club du monde doit toujours rechercher les meilleurs à tous les postes. Être aux côtés de grands joueurs et être en concurrence pour un poste avec eux ne fera que me faire progresser, atteindre un niveau plus élevé et gagner plus de titres, car les titres du club sont les objectifs les plus importants », a-t-il dit dans une interview accordée au quotidien AS.

🚨🎙️ Endrick : “Mbappé’s arrival to Real Madrid a threat to me? In a winning team, no player poses a threat to another. The best club in the world is always looking for the best in all positions. It's good for me to improve myself and reach a higher level.” pic.twitter.com/HUrxht3o54 — KMZ (@KM10Zone) May 23, 2024

L’attaquant brésilien rêve de remporter la Ligue des Champions avec le Real Madrid la saison prochaine. « Plus que de le vouloir, je sais qu’il est obligatoire d’être champion d’Europe quand on joue au Real Madrid. La Ligue des Champions est un tournoi auquel le Real pense toujours, et l’équipe ne doit pas commencer la saison avec un autre objectif que celui-là », a-t-il ajouté.