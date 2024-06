Mercato : L’ASSE fonce sur une piste à Grenoble Foot

Une nouvelle piste de l’ASSE est dévoilée. Elle mène vers un joueur très prometteur de la Ligue 2.

Mercato : L’ASSE veut faire son marché en Ligue 2

L’ASSE reste très ouverte pour faire son marché. Elle ne se gêne pas du tout pour regarder en Ligue 2. Evect a évoqué l’intérêt des recruteurs stéphanois pour des attaquants du championnat de deuxième division. Le média spécialisé a appris que l’AS Saint-Etienne vise le buteur du SM Caen, Alexandre Mendy (30 ans), mais aussi Andreas Hountondji (22 ans) ou encore Killian Corredor (23 ans), qui ont été très décisif avec Rodez AF, la saison dernière.

L’un de ces trois buteurs pourrait être choisi en plan B, en cas d’échec du dossier Irvin Cardona. Outre ces avant-centres, les noms d’Ilan Kebbal du Paris FC et d’Amin Cherni du Stade Lavallois sont associés au club promu en Ligue 1.

À lire Mercato : L’offensive de l’OL pour un gros transfert se confirme

Mathys Tourraine intéresse l’ASSE

En défense, l’ASSE aurait aussi des vues sur Mathys Tourraine de Grenoble Foot 38.

Les Stéphanois le surveillent de près et sont très attentifs à sa situation dans l’Isère, selon les indiscrétions de Grenoble Foot Info. La source précise néanmoins que le défenseur latéral n’est pas la priorité parmi les cibles de la cellule de recrutement des Verts. Loïc Perrin ne pense donc pas qu’aux joueurs dotés d’une expérience en Ligue 1, il cherche également de jeunes joueurs talentueux et très prometteurs

Révélations de Greboble Foot

Notons que Mathys Tourraine est l’une des révélations de Grenoble Foot la saison dernière. Il a pris part à 30 matchs en Ligue 2 et a été titulaire 27 fois. Il a marqué un but et a délivré une passe décisive. L’arrière droit de 23 ans a été l’un des piliers de la défense de l’équipe de Laurent Peyrelade, 11e du dernier championnat. Sous contrat avec GF38 jusqu’au 30 juin 2026, la cible de l’ASSE est évaluée à un million d’euros.