Ligue 2 Mercato : Alexandre Mendy sur le départ, l’Arabie Saoudite le courtise

Alors que le mercato estival a ouvert ses portes, Alexandre Mendy avait annoncé son départ il y a quelques semaines de cela. L’attaquant de 30 ans serait dans le viseur de plusieurs clubs saoudiens et ce serait une destination qui lui conviendrait.

Alexandre Mendy auteur d’une saison folle

L’attaquant du SM Caen a réalisé une saison totalement impressionnante. Même si son équipe n’a pas réussi à se qualifier pour les play-offs et donc destinée à jouer encore en Ligue 2 la saison prochaine, Alexandre Mendy a fini meilleur buteur du championnat en ayant inscrit un total de 22 buts dans la saison.

Une performance totalement folle qui affirme le talent du joueur. De nombreuses personnes mettent en avant, chez le joueur caennais, sa capacité à relever les défis et d’avoir une mentalité de vainqueur. Cette mentalité lui a permis de ne rien lâcher et de tout donner sur le terrain.

Avec pour intention de quitter le SM Caen tout en leur permettant de percevoir une indemnité de transfert, Alexandre Mendy veut partir de la meilleure des manières. Plusieurs clubs de la Ligue 1 pourraient réaliser une offre afin de convaincre Alexandre Mendy, mais c’est en Arabie Saoudite que les négociations ont déjà commencé.

L’Arabie Saoudite négocie avec le SM Caen

Selon le média Foot Mercato, le club saoudien d’Al Riyadh aurait fait une offre au club caennais pour s’approprier les services d’Alexandre Mendy. De par sa saison plus que positive, l’attaquant de 30 ans pourrait bel et bien quitter la France dès ce mercato estival pour jouer en Arabie Saoudite.

Exclu FM : Al-Riyadh a fait une première offre pour Alexandre Mendy 🇸🇦



❌ Proposition refusée par Caen



⏳Le club saoudien devrait revenir à la charge dans les prochains jours avec une deuxième offre @footmercato pic.twitter.com/mHOGvYQpuI — Josué Cassé (@CasseJosue) June 13, 2024

Cependant, le SM Caen aurait refusé la première offre soumise par le club saoudien et en attendrait plus d’Al Riyadh pour lâcher leur meilleur attaquant. Le club saoudien n’en a pas fini avec les négociations et prévoit de réaliser une nouvelle offre dans les prochains jours pour avoir Alexandre Mendy dès la saison prochaine.