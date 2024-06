Mercato : L’ASSE surveille un joli coup en Grèce

Laissé libre par l’ASSE, il y a deux ans, un défenseur pourrait rapporter un chèque inespéré aux Verts. Ces derniers surveillent sa situation de près, surtout qu’il est mis sur le marché.

Mercato : L’ASSE guette le prochain transfert de Moukoudi

L’ASSE surveille de près la situation d’Harold Moukoudi (26 ans) à l’AEK Athènes, pendant ce mercato. Les Stéphanois espèrent son transfert, afin de toucher le bonus prévu dans son contrat. En effet, l’AS Saint-Etienne avait laissé filer le défenseur central, librement, après la relégation en Ligue 2. Cependant, les dirigeants stéphanois ont inclus un pourcentage à la revente, dans son contrat.

La clause est de 30 % de l’indemnité du futur transfert de l’ancien Vert, selon les informations de Giannis Chorianopoulos. Or, Harold Moukoudi est sollicité cet été. Le club athénien l’a mis sur le marché et espère récupérer entre 7 et 8 millions d’euros, d’après le journaliste sportif grec.

Harold Moukoudi relancé par l’AEK Athènes

L’international Camerounais (17 sélections) a encore deux ans de contrat en Grèce, mais ses performances avec l’AEK ont suscité l’intérêt de prétendants. Lors de sa première saison dans la capitale grecque, il avait largement contribué au titre de champions du club. Il sortait pourtant d’un exercice précédent catastrophique sous le maillot de l’ASSE.

Relancé en Grèce, Harold Moukoudi est aujourd’hui l’un des patrons de ‘’L’Aigle à deux têtes’’. À Saint-Etienne, il avait pris part à 69 matchs, toutes compétitions confondues, entre juillet 2019 et août 2022.